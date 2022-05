Lecce e Cremonese promosse in Serie A, Monza ai playoff, Alessandria retrocessa: i verdetti della B Il Lecce batte il Pordenone per 1-0, vince il campionato 2021/22 di Serie B ed è promosso direttamente in Serie A. Assieme ai giallorossi sale la Cremonese, vittoriosa a Como, mentre il Monza di Berlusconi e Galliani, battuto a Perugia, dovrà cercare di salire tramite i playoff. Il Vicenza batte l’Alessandria, la spedisce in C e si giocherà il playout col Cosenza.

A cura di Paolo Fiorenza

Ultima giornata di verdetti in Serie B: il Lecce non fallisce il match point in casa contro il già retrocesso Pordenone, vince per 1-0 grazie alla rete di Maier all'inizio del secondo tempo, e dunque è promosso direttamente in Serie A senza dover guardare i risultati sugli altri campi. I giallorossi chiudono a 71 punti, assieme a loro sale direttamente nella massima serie la Cremonese, che raggiunge quota 69 vincendo a Como con doppietta di Di Carmine ed approfitta della sconfitta del Monza per 1-0 in casa del Perugia.

La squadra di Berlusconi e Galliani dovrà dunque provare ad acciuffare la terza casella promozione passando attraverso i playoff. In coda invece il Vicenza vince lo spareggio salvezza in casa dell'Alessandria, condannando i grigi alla retrocessione, assieme a Pordenone e Crotone. Gli uomini di Baldini possono dunque ancora sperare di restare in Serie B: si giocheranno la permanenza nel playout col Cosenza, a sua volta vittorioso al Marulla per 1-0 sul Cittadella.

Il Lecce torna dunque in Serie A dopo due anni, la Cremonese dopo oltre un quarto di secolo, mentre per conoscere la terza squadra promossa nella massima serie bisognerà attendere l'esito dei playoff, che saranno giocati dalle sei squadre classificatesi in quest'ordine alle spalle delle prime due: Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia. Gli umbri proprio grazie alla vittoria sul Monza a 5 minuti dalla fine hanno acciuffato l'ultimo posto nel tabellone dei playoff, approfittando della contemporanea sconfitta interna del Frosinone col Pisa. Le squadre retrocesse in Serie C sono Pordenone, Crotone e Alessandria, mentre il Vicenza è riuscito sul filo di lana a scavalcare i piemontesi, battendoli al Moccagatta con una rete di De Maio, e si giocherà la salvezza nel playout col Cosenza.

La classifica finale della Serie B: