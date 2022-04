Playoff Serie B 2022: calendario partite, tabellone e regolamento I Playoff di Serie B, che decreteranno la terza squadra ad essere promossa in Serie A, si giocheranno tra il 17 maggio e il 29 maggio. Partecipano le squadre che alla fine della regular season si sono qualificate dal terzo all’ottavo posto in classifica. Ecco il regolamento dei playoff di Serie B, il calendario delle partite e il tabellone delle squadre.

A cura di Enrico Scoccimarro

La lotta in Serie B per la promozione nella massima categoria è ancora accesissima. Il regolamento prevede che a passare dal campionato cadetto siano 3 squadre: due ottengono la promozione diretta in quanto prima e seconda classificata alla fine della regular season, la terza, invece, sarà stabilita dai playoff. Accedono ai playoff le squadre che si sono posizionate dal terzo all'ottavo posto. Il tabellone viene definito direttamente dal regolamento.

Definite già le date dei playoff di Serie B per la stagione 2021/200: si inizia il 13 maggio con i turni preliminari e si concluderanno il 29 maggio con la gara di ritorno della finale. Ecco il regolamento dei Playoff di Serie B, il calendario con le date delle partite e le squadre che ambiscono alla promozione in Serie A.

Le date dei Playoff di Serie B, quando si gioca

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web, la Lega Serie B ha approvato le date playoff e playout proposte dal Consiglio direttivo. Si inizierà con i turni preliminari in programma venerdì 13 maggio e sabato 14 maggio. Dopo tre giorni di riposo, si riprenderà con le semifinali di andata e di ritorno: le andate si disputeranno martedì 17 e mercoledì 18 maggio, mentre i ritorni sono previsti per il sabato e la domenica della stessa settimana, il 21 e 22 maggio. La finale si giocherà il 26 maggio per il match di andata e il 29 maggio per la partita di ritorno.

Chi va ai playoff: il regolamento e chi passa in Serie A

Innanzitutto, bisogna ricordare che, per regolamento, nel caso in cui ci fosse una squadra terza in classifica alla 38a giornata con almeno 15 punti di vantaggio rispetto alla quarta, questa passerebbe direttamente in Serie A e i playoff non si disputerebbero. Al momento però in questo campionato questa ipotesi risulta ampiamente improbabile. Per determinare la terza promossa in Serie A si ricorre così a un mini-torneo a eliminazione diretta tra le squadre che chiudono il campionato tra la terza e l’ottava posizione in classifica.

I turni preliminari sono due gare secche di sola andata fra la sesta e la settima e fra la quinta e l'ottava e prevede, in caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non sono previsti i calci di rigore, ma vince la squadra meglio classificata nella regular season.

Diverso il discorso per le semifinali: qui ci saranno due andate e due ritorni fra la terza classificata contro la vincente del match fra la sesta e la settima e la quarta contro la vincente fra la quinta e l’ottava. In caso di parità dopo i 180 minuti sarà decisiva la differenza reti nelle due partite: in caso di ulteriore parità, si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica. Non si disputeranno quindi i tempi supplementari. Inoltre, non vale la regola dei gol segnati in trasferta che si raddoppiano a parità di punteggio. C'è anche da ricordare, infine, che la gara di ritorno è sempre in casa della squadra piazzata più in alto a fine campionato.

La finale si gioca in una gara di andata e una di ritorno, quest’ultima in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità nella somma dei gol alla fine delle due partite, si valutano i punti che le due finaliste hanno ottenuto durante la stagione regolare. In caso di ulteriore parità si va ai supplementari poi, se necessario, ai rigori. Anche in finale non c’è la regola del valore doppio dei gol segnati in trasferta.

Il tabellone dei playoff di Serie B: il calendario delle partite

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022 6° vs 7°

Sabato 14 maggio 2022 5° vs 8°

Semifinali (Andata e ritorno)

Martedì 17 maggio 2022 (6° 0 7° vs 3°)

Mercoledì 18 maggio 2022 (5° o 8° vs 4°)

Sabato 21 maggio 2022 (3° vs 6° o 7°)

Domenica 22 maggio 2022 (4° vs 5° o 8°)

Finale playoff (Andata e ritorno)

Giovedì 26 maggio 2022

Domenica 29 maggio 2022

Finale Playout Serie B: le date di andata e ritorno

Anche per quanto riguarda i playout, ci sarà una partita di andata e una di ritorno in uno spareggio fra la 16esima e la 17esima, nel caso in cui non siano distanziate da più di quattro punti in campionato. Gioca in casa per prima la squadra peggio piazzata. Anche qui i criteri per decretare chi si salva, in caso di parità, sono gli stessi della finale playout. Le date di andata e ritorno sono rispettivamente