Le date dei Playoff di Serie B 2022: squadre partecipanti e quando si giocano le partite La terza neopromossa in Serie A dalla Serie B sarà la squadra che vincerà il torneo di playoff, diviso i turni preliminari, semifinali e finali tra le classificate dalla terza all’ottava posizione. Ecco le date di tutte le partite e il regolamento.

A cura di Enrico Scoccimarro

Con la fine del campionato di Serie B, che andrà in scena questa sera con la sua ultima giornata, si avvicinano anche i playoff che decideranno la terza promossa in Serie A, che si aggiungerà alle prime due classificate. Nelle sfide decisive e incrociate, si sfideranno tutte le sei squadre che si sono piazzate dalla terza all'ottava posizione in classifica. Per il momento, sono certe matematicamente della qualificazione al torneo di fine stagione solo Ascoli, Benevento e Brescia, rispettivamente settima, sesta e quinta in campionato. Nell'ultima giornata di Serie B, potranno concorrere per accedere ai playoff anche Perugia e Frosinone, mentre le prime quattro, ovvero Lecce, Monza, Cremonese e Pisa possono ancora lottare per i primi due posti che definiscono le promosse direttamente nella massima competizione. Due tra queste quattro, dunque, prenderanno parte ai playoff. Il torneo è composto da due gare secche dei turni preliminari e le semifinali e finale con formula di andata e ritorno.

Quando iniziano i playoff di Serie B, le date delle partite

Si inizierà ufficialmente, con i turni preliminari, il 13 maggio e il torneo durerà fino al 29 dello stesso mese. Nella prima tornata, giocheranno la sesta contro la settima e la quinta contro l'ottava rispettivamente venerdì 13 maggio e sabato 14 maggio. Si scenderà poi nuovamente in campo per le semifinali di andata con la prima che si disputerà martedì 17 maggio e la seconda il giorno dopo, mercoledì 18 maggio. Le due partite di ritorno delle semifinali sono invece previste per il sabato e la domenica della stessa settimana, il 21 e 22 maggio. Si arriverà così alla finale, in cui uscirà finalmente il nome della terza neopromossa in serie A: il 26 maggio si giocherà il match di andata e il 29 maggio quello di ritorno.

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 13 maggio 2022 6° vs 7°

Sabato 14 maggio 2022 5° vs 8°

Semifinali (Andata e ritorno)

Martedì 17 maggio 2022 (6° 0 7° vs 3°)

Mercoledì 18 maggio 2022 (5° o 8° vs 4°)

Sabato 21 maggio 2022 (3° vs 6° o 7°)

Domenica 22 maggio 2022 (4° vs 5° o 8°)

Finale playoff (Andata e ritorno)

Giovedì 26 maggio 2022

Domenica 29 maggio 2022

Il regolamento dei playoff e chi va in Serie A

Andrà in Serie A una delle squadre che si sono posizionate tra la terza e l'ottava posizione in classifica e si sfideranno in un mini torneo in cui la terza e la quarta classificata saltano un turno, quello preliminare. In questo turno ci saranno infatti solo le sfide fra le squadre arrivate sesta e la settima e tra la quinta e l'ottava. Si tratta di due gare secche: in caso di parità dopo i 90 minuti, si va ai tempi supplementari ma non ai rigori se anche al termine dei supplementari una delle due non abbia la meglio. A quel punto si qualificherebbe per la finale la squadra con il miglior posizionamento in classifica nella regular season. Chi esce vincitrice affronta in semifinale da una parte la terza classificata e dall'altra la quarta.

Per le semifinali, invece, sono previsti due incontri (andata e ritorno): la vincente del match preliminare fra sesta e settima affronta la terza classificata, mentre chi la spunta fra quinta e ottava prende in semifinale la quarta. Qui, in caso di parità dopo i 180 minuti sarà decisiva la differenza reti nelle due partite ma non varrà la regola dei gol segnati in trasferta che si raddoppiano. Se nessuno ha la meglio anche considerando la differenza reti, si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica. Non si disputeranno quindi i tempi supplementari e i rigori. La gara di ritorno, infine, è sempre in casa della squadra piazzata più in alto a fine campionato.

Anche per la finale è prevista una gara di andata e una di ritorno, privilegiando per quest'ultima ancor la squadra piazzata meglio in regular season, che giocherà in casa. Alla fine delle due finali, se il punteggio nella differenza reti è ancora pari, diventano decisivi i punti che le due finaliste hanno ottenuto durante la stagione regolare. In caso di ulteriore parità, si va ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori. Anche in finale non c’è la regola del valore doppio dei gol segnati in trasferta.