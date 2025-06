video suggerito

Sampdoria-Salernitana oggi in TV, dove vedere il playout di Serie B in diretta e streaming: orario e canale La partita Sampdoria-Salernitana è l’andata dei playout di Serie B che si gioca oggi alle 20:30 al Ferraris di Genova. Diretta tv, in chiaro e in streaming, su DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Evani e Marino. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sampdoria-Salernitana è l'andata dei playout del campionato di Serie B, la partita si gioca oggi alle 20:30 al Ferraris di Genova (ritorno previsto per il 20 giugno all'Arechi) dopo una raffica di polemiche scaturite dalla retrocessione a tavolino del Brescia che ha scombussolato la classifica della parte bassa del campionato. La gara sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati, solo su DAZN.

A fine stagione regolare la Sampdoria era retrocessa sul campo in Serie C mentre i granata avevano conquistato all'ultima giornata l'opportunità di giocarsi la salvezza negli spareggi con il Frosinone. L'intervento della Lega Serie B, che ha ridefinito la graduatoria del torneo, ha rimesso tutto in discussione, sollevando le proteste durissime da parte della società campana che ha presentato ricorso al Tribunale federale. I granata scendono in campo con un leggero vantaggio nonostante tutto: in virtù del migliore piazzamento in classifica, può andar bene anche un pareggio complessivo nel doppio confronto per restare in B.

Partita: Sampdoria-Salernitana

Dove: stadio Ferraris, Genova

Quando: domenica 15 giugno

Orario: 20:30

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: andata playout Serie B

Dove vedere Sampdoria-Salernitana in diretta tv: l'orario

Il calcio d'inizio dell'andata dei playout di Serie B è fissato per le 20:30. La partita andrà in onda in diretta tv e in chiaro solo su DAZN (per gli abbonati). Sarà visibile utilizzando una smart tv (collegandosi tramite app) oppure adattando (sempre previo collegamento app) una televisione con dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Sampdoria-Salernitana, dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Sampdoria-Salernitana sarà trasmessa sempre da DAZN, al quale ci si potrà collegare tramite oppure sintonizzazione diretta al sito (previo inserimento delle proprie credenziali).

Sampdoria-Salernitana, le probabili formazioni dell'andata dei playout di B

Di seguito le probabili scelte di formazione degli allenatori, Evani e Marino, per l'andata dei playout di Serie B:

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Sibilli; Coda. Allenatore: Evani.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Caligara, Corazza; Tongya, Hrustic; Simy. Allenatore: Marino.