La Sampdoria retrocede in Serie C: che disastro! Salernitana-Frosinone ai playout: tutti i verdetti della Serie B La Sampdoria retrocede in Serie C, Salernitana e Frosinone ai playout: tutti i verdetti dell'ultima giornata del campionato di Serie B 2024-2025.

A cura di Vito Lamorte

La Sampdoria è in Serie C. La squadra blucerchiata non è riuscita a vincere in casa della Juve Stabia e arriva la dolorosissima retrocessione per il Doria che doveva essere una delle candidate alla promozione in Serie A ma tutte le scelte fatte, sportive e non, sono risultate fallimentari. La gestione del presidente Manfredi è stata un disastro su tutta la linea e la caduta nella terza serie per la prima volta nella storia ne è la riprova.

A Castellammare di Stabia la partita finisce 0-0 ma non è solo allo stadio Menti che la Samp ha buttato via una stagione: quattro allenatori e una condotta societaria che non è mai stata logica, anzi. La ‘chiamata alle armi' dello storico gruppo della Sampdoria dello Scudetto nel finale di stagione è stata un'operazione nostalgia fine a se stessa.

Retrocede in Serie C anche il Cittadella, che perde lo scontro diretto in casa con la Salernitana per 2-0: i campani si giocheranno il play-out con il Frosinone, che è andato a vincere in casa del Sassuolo con un gol di Bohinen. Termina nel modo più dolce il campionato per Mantova e Brescia: la squadra di Possanzini pareggia 0-0 in casa con il Catanzaro e blinda la salvezza mentre le Rondinelle battono per 2-1 la Reggiana in casa, non senza patemi, e mettono la parole ‘fine' all'ennesimo campionato tormentato.

L'ultimo posto per i play-off se lo prende il Cesena e lo fa nel miglior modo possibile: la squadra di Mignani vince in casa del Modena per 1-0 all'ultimo respiro e sfrutta il passo falso del Palermo per prendersi il settimo posto.

La classifica finale della Serie B 2024-2025

Sassuolo 82 (promosso in Serie A) Pisa 73 (promosso in Serie A) Spezia 66 (play off) Cremonese 61 (play off) Juve Stabia 55 (play off) Catanzaro 53 (play off) Cesena 53 (play off) Palermo 52 (play off) Bari 48 Sudtirol 46 Modena 45 Carrarese 45 Reggiana 44 Mantova 44 Brescia 43 Frosinone 43 (play out) Salernitana 43 (play out) Sampdoria 41 (retrocessa in Serie C) Cittadella 39 (retrocessa in Serie C) Cosenza (-4) 30 (retrocessa in Serie C)