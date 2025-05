video suggerito

Brescia penalizzato e Sampdoria ripescata, terremoto sulla classifica di Serie B: cosa è successo Serie B nel caos: Brescia verso la penalizzazione di 4 punti e la retrocessione in Serie C per un’irregolarità nei pagamenti. Così si salverebbe il Frosinone e la Sampdoria andrebbe ai play-out con la Salernitana. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terremoto in Serie B: Brescia verso la penalizzazione di 4 punti e la retrocessione in Serie C. Questa situazione riscriverebbe tutta la zona bassa della classifica della Regular-Season del campionato cadetto. In questo modo il Frosinone sarebbe salvo e la Sampdoria sarebbe ai play-out contro la Salernitana.

Una vicenda che ha portato i vertici della Serie B a sospendere immediatamente il play-out in programma lunedì tra i ciociari e i campani: la Procura federale ha chiuso in queste ore l’indagine e tra i 12-15 giorni si arriverà al processo sportivo di primo grado. Uno scossone clamoroso che nessuno si aspettava.

Brescia, rischio penalizzazione di 4 punti e la retrocessione in C

Il 28 febbraio 2025 la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio) ha inviato una pec all’Agenzia delle Entrate per verificare i crediti di imposta iscritti dal Brescia Calcio nella relazione di bilancio: venerdì scorso è arrivata la risposta e quelle dichiarazioni, secondo le Entrate, non sarebbero veritiere.

Leggi anche Come ha fatto la Sampdoria a finire mestamente in Serie C dopo 4 allenatori e un mercato sontuoso

La società di Massimo Cellino avrebbe coperto la parte relativa alle tasse con crediti d’imposta che si sarebbero rivelati inesistenti. La risposta dell'Agenzia delle Entrare alla Covisoc è stata molto più lunga del solito e sabato 17 maggio, con il campionato cadetto ormai chiuso, la Commisione di Vigilanza ha trasmesso gli atti alla Procura FIGC che oggi, domenica 18, ha mandato l’avviso di conclusione delle indagini. Tempi lunghissimi per avere una risposta che potrebbe riscrivere la storia di un intero torneo.

Serie B, cosa è successo e cosa può accadere

La Covisoc ha inviato gli atti alla procura federale che, in 24 ore, li ha analizzati e ha disposto la chiusura indagini. Ora invierà gli atti alle difese per le memorie e entro 12-15 giorni si dovrebbe arrivare al processo sportivo di primo grado.

Adesso, però, c'è da garantire la validità del campionato di Serie B: i vertici della cadetteria hanno subito sospeso il play-out in programma lunedì tra Frosinone e Salernitana, con l’idea di disputarlo solo dopo il processo di primo grado ma ora bisognerà capire quali saranno le squadre coinvolte. Si tratta di un vero e proprio ‘terremoto'.

Serie B, rinviati i playout a data da destinarsi

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie B ha annunciato a data da destinarsi i playout di Serie B.

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, vista la Comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla LNPB dalla Procura Federale in data odierna, all’esito degli accertamenti e dell’attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.; preso atto dell’enunciazione ivi formulata dei fatti per i quali la Procura Federale comunica l’intendimento allo stato di procedere al deferimento, delle norme che si assume essere violate, nonché dell’invito a svolgere le opportune valutazioni agli effetti del regolare svolgimento della Competizione e conseguente programmazione delle gare; attesa la potenziale incidenza di quanto precede sulla Classifica finale e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025; considerata la necessità di tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del Campionato, nonchè le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club; tenuto conto dell’art. 27.2 Statuto LNPB; dispone il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi.