Come funziona la regola dei gol fuori casa nei playoff di Serie B: chi passa Anche per le semifinali dei playoff di Serie B i gol in trasferta non avranno più valore doppio. In caso di parità nei 180 minuti complessivi si valuterà prima la miglior differenza reti, poi il miglior piazzamento in regular season.

A cura di Alessio Pediglieri

I playoff di Serie B stanno entrando nella loro fase più viva e cruciale con le sfide che valgono la finale per giocarsi il tanto sospirato approdo in Serie A. Anche quest'anno sarà la fase degli spareggi a decretare la terza promozione in Serie A dopo quelle già avvenute, in regular season con Cremonese e Lecce. Una formula che è rimasta invariata rispetto alle ultime edizioni e che ha visto una aggiunta epocale: farà infatti il proprio esordio il VAR, a lungo invocato dalla Serie B e ora introdotto in via sperimentale nella fase conclusiva della stagione. Per il resto la programmazione è uguale come sempre, con sei squadre ai playoff e ruolo decisivo affidato al posizionamento in classifica, che sarà la discriminante principale in caso di parità, visto che i gol in trasferta non valgono "doppio".

Proprio questo aspetto, costringerà le squadre a giocarsi sempre il tutto per tutto nelle doppie sfide tra andata e ritorno. Al contrario di quanto accaduto nell'ultima Coppa Italia dove le reti segnate fuori casa avevano un peso specifico rilevante, e come è avvenuto nell'ultima Champions League, sarà necessario vincere almeno una delle due partite per potersi assicurare la qualificazione al turno successivo. Un adeguamento immediato alle direttive imposte dall'UEFA in campo internazionale e che la Serie B ha subito seguito, mentre per la Coppa Nazionale si dovrà attendere oramai la prossima stagione. Dunque, che cosa cambia ai fini del passaggio del turno?

Guardando al programma attuale, nelle prossime due partite in tabellone, due semifinali andata/ritorno Brescia-Monza e Benevento-Pisa in programma il 17 e il 18 maggio, in caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari ma entreranno in gioco diversi criteri di valutazione. In primo luogo si terrà conto della differenza reti realizzate nel totale delle due partite e in caso di ulteriore parità si qualificherà la squadra che si era meglio posizionata in classifica alla fine della regular season. I gol in trasferta, invece, avranno il medesimo peso e valore di quelli realizzati davanti al proprio pubblico.