Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Genoa-Napoli e Lecce-Lazio in diretta e streaming: gli orari Le partite di oggi, sabato 21 dicembre, sono tre: Torino-Bologna alle 15, Genoa-Napoli alle 18, Lecce-Lazio alle 20:45 sono gli anticipi della 17ª giornata di Serie A. Diretta TV e in streaming su DAZN, Sky e NOW.

Oggi sono tre le partite inserite nel calendario degli anticipi della 17ª giornata di Serie A. Dopo Verona-Milan (giocata venerdì) nel programma odierno ci sono Torino–Bologna alle 15, Genoa–Napoli alle 18, Lecce–Lazio alle 20:45. Le prime due saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva su DAZN, la terza andrà in onda anche sui canali di Sky Sport e NOW.

Ad aprire il sabato di campionato c'è un interessante Torino-Bologna: gli emiliani, reduci dalla vittoria contro la Fiorentina, sono attualmente settimi e con un successo possono ambire alla zona Europa; la squadra di Vanoli, invece, ha bisogno di fare un risultato importante per dare la sterzata a una stagione complicata (anche) a causa dell'infortunio di Zapata. A Marassi, contro un Grifone rivitalizzato dall'arrivo di Patrick Vieira in panchina, il Napoli di Antonio Conte cercherà di fare filotto di vittorie dopo il colpo a Udine, così da restare col fiato sul collo dell'Atalanta (capolista) e reggere al ritorno prepotente dell'Inter (straripante con la Lazio). Non sarà facile visto che i rossoblù hanno ottenuto 3 pareggi (l'ultimo col Milan a San Siro) e una vittoria con il neo allenatore. La Lazio che ha preso una batosta tremenda all'Olimpico nel posticipo di lunedì sera, avrà filo da torcere a Lecce contro una formazione che ha sì ripreso a respirare con Giampaolo ma è ancora sospesa sul baratro.

Le partite di Serie A: gli orari TV

Sono tre le partite previste nel palinsesto di oggi, spalmate in altrettanti slot: alle 15 c'è Torino-Bologna, alle 18 c'è Genoa-Napoli e a chiudere, alle 20:45, si gioca Lecce-Lazio. Di seguito il programma completo con indicazione degli orari e dei canali che trasmettono le gare:

ore 15:00 – Torino-Bologna (DAZN e DAZN 1)

ore 18:00 – Genoa-Napoli (DAZN e DAZN 1)

ore 20:45 – Lecce-Lazio (DAZN, DAZn 1, Sky e NOW)

Genoa-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Genoa-Napoli sarà trasmessa in diretta TV solo su DAZN a partire dalle ore 18. La partita sarà visibile anche su DAZN 1, canale 214 di Sky (per chi ha attivato il servizio). La stessa piattaforma manderà in onda il match anche in streaming. Il telecronista scelto è Dario Mastroianni, che avrà accanto per il commento tecnico Valon Behrami, doppio ex della partita.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli

Azzurri in trasferta con due assenze pesanti, l'una in attacco e l'altra in difesa. Si tratta di Kvicha Kvaratskhelia e Alessandro Buongiorno, entrambi infortunati. Rocambolesco l'acciacco per il centrale, che s'è fatto male cadendo sulla scarpa di un compagno di squadra in allenamento: ha riportato una frattura ai processi traversi di due vertebre lombari. Al loro posto dovrebbero esserci Neres, che ha ben impressionato a Udine, e Juan Jesus a meno che Conte non decida un'altra mossa: ovvero spostare Olivera centrale (ruolo che ha ricoperto anche in nazionale) e tenere Spinazzola sulla corsia mancina. Quanto al Grifone, fiducia in attacco al tridente composto da Zanoli, Miretti, Pinamonti. Mario Balotelli ancora fuori dalla formazione titolare.

GENOA (4-3-3): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez, Martin; Badelj, Throsby, Frendrup; Zanoli, Miretti, Pinamonti. Allenatore: Vieira.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku. Allenatore: Conte.

Dove vedere indiretta TV Lecce-Lazio: gli orari

Lecce-Lazio si gioca alle 20:45 e la si potrà vedere, oltre che su DAZN (e DAZN 1), anche su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) oppure NOW. A raccontare il match in telecronaca sarà Riccardo Mancini, coadiuvato per il commento tecnico da Emanuele Giaccherini.

Le probabili formazioni di Lecce-Lazio

Dopo la scoppola tremenda presa contro l'Inter, la Lazio cerca punti e riscatto a Lecce ma troverà di fronte un avversario rigenerato dal neo tecnico, Giampaolo. Quale squadra si vedrà al Via del Mare? Baroni è pronto a ripartire dalla formazione tipo: Provedel tra i pali, difesa con Lazzari (favorito su Marusic) e Nuno Tavares esterni. Da verificare le condizioni di Gila e Romagnoli al centro. A centrocampo spazio alla coppia Guendouzi – Rovella. Sugli esterni Isaksen a destra e a Zaccagni a sinistra. Attacco col doppio centravanti: Dia (favorito in partenza su Pedro) alle spalle di Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic; Tete Morente. Allenatore: Giampaolo.