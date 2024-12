video suggerito

Infortunio per Kvaratskhelia: lesione del legamento collaterale mediale, torna nel 2025 Il Napoli dovrà fare a meno di Khvicha Kvaratskhelia per alcune settimane a causa di una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, rimediata contro la Lazio. Il georgiano tornerà in campo nel 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Paolo Fiorenza

Tegola non da poco sul Napoli, che dopo le prime 15 giornate di campionato è in lotta per i posti Champions, con l'attuale secondo posto in classifica a due punti dall'Atalanta capolista. La squadra di Antonio Conte dovrà fare a meno per qualche settimana del suo leader tecnico, Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante georgiano si è fermato per una lesione al legamento collaterale del ginocchio e tornerà a giocare non prima del 2025.

Il Napoli ha diffuso una nota in cui specifica che il 23enne di Tbilisi si è infortunato durante il match perso con la Lazio domenica scorsa: "Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l'iter riabilitativo".

Khvicha Kvaratskhelia a terra durante Napoli-Lazio si tiene il ginocchio destro, lesionato al legamento collaterale

Quando torna Kvaratskhelia: i tempi di recupero dell'attaccante del Napoli

È superfluo dire che Kvaratskhelia è un pilastro del Napoli di Conte: il georgiano anche quando non si mette in proprio con assist o reti (sono 5 e 3 rispettivamente in questa prima parte di campionato) è sistematicamente raddoppiato dagli avversari, creando comunque situazioni di vantaggio nella trequarti avversaria per gli azzurri.

La domanda che si fanno tutti i tifosi partenopei è ora quante partite salterà Kvara e quando tornerà in campo: l'assenza non dovrebbe essere inferiore alle 3 settimane, il che significa che per rivederlo bisognerà attendere il prossimo anno. Il numero 77 azzurro salterà dunque le gare contro Udinese (14 dicembre), Genoa (21 dicembre) e Venezia (29 dicembre), dando appuntamento al 2025. Un'ipotesi ottimistica potrebbe vedere il georgiano di nuovo in campo il 4 gennaio per la partita in trasferta con la Fiorentina.