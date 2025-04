video suggerito

Infortunio Lewandowski, come sta il bomber del Barcellona: sospetta lesione, stop di 2 settimane Per Robert Lewandowski l’infortunio rimediato in Barcellona-Celta Vigo appare serio: lesione al bicipite femorale sinistro. Venisse confermato dalla risonanza, vorrebbe dire stare fermo dalle 2 alle 3 settimane: niente finale di Copa del Rey, ma soprattutto niente andata in semifinale Champions contro l’Inter. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Robert Lewandowski lascia in apprensione i tifosi del Barcellona e non solo: l'attaccante polacco quasi certamente non sarà a disposizione di Flick per almeno due settimane se verrò confermata la prima diagnosi a poche ore dall'infortunio patito nei minuti finali di Barcellona-Celta Vigo: lesione del bicipite femorale sinistro, un problema che gli farà sicuramente saltare la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid ma soprattutto la semifinale di andata contro l'Inter in Champions League.

I primi riscontri: per Lewandowski lesione del bicipite sinistro

Per avere la matematica certezza delle condizioni reali bisognerà attendere domenica o al più tardi lunedì, giorni in cui Lewandowski sarà sottoposto ad esami più specifici come la risonanza magnetica. Che fornirà risposte precise sull'entità dell'infortunio e sui tempi di recupero del bomber polacco. Ma dall'entourage del giocatore non arrivano buone sensazioni in merito all'infortunio, che appare decisamente serio e compromettente per la presenza nei prossimi cruciali appuntamenti di Coppe.

Cos'è successo in Barcellona-Celta Vigo, l'infortunio di Lewandowski

Durante la gara di Liga contro il Celta Vigo, al 78′ l'attaccante azulgrana si è accasciato in campo, tenendosi il retro della gamba sinistra all'altezza della coscia. Un smorfia, un paio di passaggi sulla zona dolorante, proprio all'altezza del bicipite e lo sguardo alla panchina a richiedere l'immediata sostituzione. Mentre gli subentrava Gavi, Lewandowski ha lasciato il campo sulle proprie gambe ma a testa bassa, consapevole che il dolore sentito è stato molto più di un semplice fastidio. per cui anticipare eventuali peggioramenti restando fino alla fine del match.

Quando rientra e quante gare salta Lewandowski: Inter a forte rischio

Il momento di farsi male è alquanto inopportuno perché il Barcellona è arrivato alla fase decisiva di una stagione vissuta fin qui da protagonista. La squadra di Flick è in testa alla Liga, è in finale di Copa del Rey e in semifinale di Champions League. E proprio questi ultimi due appuntamenti sono le partite che Lewandowski rischia di non giocare. La finale di Copa del Rey è in programma sabato prossimo contro il Real Madrid ed è praticamente già pregiudicata. La doppia sfida nelle semifinali di Champions League contro l'Inter inizierà invece con l'andata che il Barcellona disputerà in casa, il 30 aprile e al momento a fortissimo rischio. Lewandowski potrebbe rientrare per il ritorno che si disputerà a San Siro il 6 maggio.