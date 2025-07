video suggerito

Il Lione ha bisogno di 200 milioni di euro in una settimana per non retrocedere in Ligue 2 All’Olympique Lione servono 200 milioni per evitare la retrocessione in Ligue 2: il club francese resta a rischio di retrocessione: l’udienza decisiva è fissata per il 10 luglio. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

L’Olympique Lione sta vivendo giorni drammatici dopo che la DNCG, l’organo di controllo finanziario del calcio francese, ha stabilito la retrocessione del club in Ligue 2 per gravi squilibri nel bilancio: il club francese deve trovare 200 milioni di euro prima dell’udienza d’appello fissata per il 10 luglio per restare in Ligue 1 ma la situazione è molto complicata.

In base a quanto riportano i media francesi, 100 milioni dovranno andare direttamente nelle casse del club mentre gli altri 100 devono essere garantiti come copertura finanziaria per tutta la prossima stagione. Una cifra importante e non facile da reperire.

Al Lione servono 200 milioni per evitare la retrocessione in Ligue 2

La nuova presidente Michele Kang sta cercando soluzioni per salvare il club mentre John Textor, l'ex presidente, ha presentato ricorso per la decisione della DNCG e ha voluto mettere in risalto come la Eagle Football Holdings ha immesso 83 milioni di euro in liquidità.

Un piano di riduzione dei costi è stato già messo in atto con tagli al personale e cessioni di calciatori importanti che hanno già alleggerito il bilancio del club: ma per la DNCG si tratta ancora di misure insufficienti. L’obiettivo della nuova dirigenza è ridurre la massa salariale totale a 75 milioni di euro, soglia che potrebbe comunque portare a ulteriori restrizioni, anche in caso di riammissione in Ligue 1.

Intanto si lavora ad altre cessioni, dopo quelle di Cherki e Caqueret, con una lista che vede nomi come Matić, Caleta-Car, Veretout, Perri, Tessmann, Fofana e Kumbedi: l'obiettivo è quello di racimolare il massimo per cercare di far respirare il bilancio.

Lione ad un passo dalla Ligue 2: si lavora ad un piano di riduzione dei costi

Al centro del problema dell'Olympique Lione ci sarebbe anche la distribuzione interna delle risorse da parte di Eagle Football: le autorità chiedono chiarezza sulla provenienza e sull’allocazione dei fondi.

La situazione è critica: se entro una settimana l'OL dovrà dire addio alla Ligue 1 se non dovessero arrivare i 200 milioni di euro.