Infortunio per Lewandowski: il bomber del Barcellona ko a pochi giorni dalla partita con l’Inter Robert Lewandowski è stato costretto a uscire nel finale di Barcellona-Celta a causa di un infortunio. Il problema potrebbe essere muscolare. Il 30 aprile c’è la semifinale d’andata di Champions con l’Inter. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Barcellona-Celta Vigo è una partita che potrebbe avere un peso specifico importante nella storia della stagione dei blaugrana, al comando nella Liga e soprattutto in semifinale di Champions League contro l'Inter. La squadra di Flick ha vinto 4-3, con una rimonta pazzesco, ma ha mostrato limiti difensivi notevolissimi. Szczesny ha compiuto un paio d'interventi prodigiosi, ma ha sulla coscienza il primo gol incassato. E soprattutto si è fatto male Robert Lewandowski, costretto ad abbandonare il campo per un infortunio. La sfida d'andata con l'Inter è tra undici giorni, il campanello d'allarme ha iniziato a suonare.

Lewandowski si fa male e chiede il cambio

Pochi minuti dopo il gol del 3-3, il Barcellona continua a spingere, vincerà, ma Lewandowski si infortuna e chiede il cambio, esattamente, al minuto 78. Si siede sul terreno di gioco e si tocca la coscia. Al suo posto entra Gavi. Con sguardo corrucciato il bomber polacco si riaccomoda in panchina. Il problema andrà valutato. La semifinale d'andata con l'Inter è tra undici giorni (il 30 aprile l'andata a San Siro). Gli occhi sono tutti su Lewandowski, che spera di essersi fermato in tempo.

Barcellona-Celta 4-3

Il vantaggio sul Real è di 4 punti, il campionato non è chiuso, il Celta è storicamente un avversario non semplice. Il Barcellona la sblocca subito con Ferran Torres, ma Szczesny sbaglia ed è 1-1. Pareggio di Borja Iglesias, che vive la partita della vita, perché nella ripresa segna altri due gol e così sigla una tripletta in casa del Barcellona. Pazzesco.

Brividi veri per i blaugrana, che si scuotono e nell'arco di quattro minuti tornano in parità. Assist di Rafinha e gol di Dani Olmo. Poi assist di Yamal e 3-3 di di Rafinha, che al 96′ trasforma un rigore di una pesantezza assoluta, è 4-3. Il Barcellona scaccia la paura e in ogni caso terrà a distanza il Real e Ancelotti.