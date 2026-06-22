Mondiali 2026, le partite di oggi in TV e gli orari su Rai e DAZN: l’Argentina in chiaro alle 19

Sarà Argentina-Austria la gara trasmessa in chiaro sulla Rai oggi alle ore 19. Grande giornata per i bomber con Messi, Mbappé e Haaland che scenderanno in campo in tre partite consecutive.

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Il tabellone dei Mondiali 2026 propone altre sfide di grande livello per la seconda giornata della fase a gironi. L'Argentina di Messi apre le danze alle ore 19 contro l'Austria (Gruppo J), in una partita che potrebbe assicurare all'Albiceleste il passaggio ai sedicesimi di finale dopo la straordinaria vittoria contro l'Algeria all'esordio. Seguono Francia-Iraq (ore 23, Gruppo I) e Norvegia-Senegal in programma alle 2 di notte (Gruppo I). Nessuna gara in programma come al solito in prima serata: tutti gli incontri sono visibili su DAZN, mentre la Rai ha deciso di trasmettere in chiaro l'Argentina.

Le partite di oggi lunedì 22 giugno: il programma completo

Messi, Mbappé e poi Haaland: una grande giornata per chi ama i grandi attaccanti, tutti e tre in campo per questa tornata della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali. La Pulce apre le danze contro l'Austria, alla ricerca di nuove gioie dopo la tripletta all'esordio, accompagnata dalle lacrime per suo padre che sta affrontando un grave problema di salute. Vincendo l'Albiceleste staccherebbe l'Austria (con cui condivide il primo posto) e volerebbe ai sedicesimi di finale con una giornata d'anticipo. Alle 23 tocca alla Francia che sulla carta ha l'impegno più facile, quello contro l'Iraq. Contro il Senegal sono serviti gli straordinari nel secondo tempo per vincere e anche in questo caso una vittoria assicurerebbe il passaggio alla fase a eliminazione diretta.

Haaland e la sua Norvegia chiudono l'appuntamento di oggi giocando alle ore 2:00 italiane. La sfida contro il Senegal è affascinante e il risultato non è scontato: la macchina da gol ha già segnato una doppietta ma questa volta dovrà vedersela con un avversario di grande livello e scottato dalla sconfitta all'esordio. La situazione nel Gruppo I è in bilico e potrebbe risolversi solo all'ultima giornata, quando i norvegesi affronteranno la Francia con la quale si contenderanno il primato del girone con ogni probabilità.

Orari delle partite oggi in TV sulla Rai e in streaming su DAZN

Lunedì 22 giugno

19:00 – Argentina-Austria: DAZN e Rai 1

23:00– Francia-Iran: DAZN

dopo la mezzanotte

02:00 – Norvegia-Senegal: DAZN