video suggerito

Il Napoli perde Buongiorno per infortunio: frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari Altra tegola per il Napoli dopo l’infortunio di Kvratskhelia: oggi si è fatto male in allenamento Alessandro Buongiorno, che si è fratturato i processi trasversi di due vertebre lombari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo Kvaratskhelia, il Napoli perde per il 2024 anche Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro si è infortunato oggi in allenamento, come comunicato dal club partenopeo, procurandosi una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari: "Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione".

Quando torna Buongiorno e quali partite del Napoli salta

Un infortunio dunque traumatico, che non necessita di sistemazione chirurgica ma di un processo riabilitativo la cui durata è tutta da valutare. Sicuramente il 25enne difensore prelevato in estate dal Torino non si rivedrà in campo prima del prossimo anno, saltando dunque le prossime partite di campionato del Napoli: il Genoa in trasferta il 21 dicembre e il Venezia al Maradona il 29 dicembre.

Alessandro Buongiorno con Antonio Conte: il 25enne difensore è un pretoriano del tecnico del Napoli

Inutile dire che si tratta di un'altra perdita pesante – dopo Kvaratskhelia, fermato da una lesione al legamento collaterale mediale – per Antonio Conte, che ha costruito l'attuale secondo posto in classifica – sulle macerie della decima posizione della stagione post Scudetto – su un undici di titolarissimi scolpito a memoria. In particolare la coppia di centrali difensivi formata da Buongiorno e da Rrahmani (non a caso rinato con l'ex granata al suo fianco) ha ricreato una solidità difensiva che è alla base dell'attuale alta classifica degli azzurri: il Napoli ha la miglior difesa della Serie A, con 11 gol subiti, assieme alla Fiorentina.

Chi giocherà nel Napoli al posto di Buongiorno: due opzioni per Conte

Buongiorno è il centrale di sinistra nella difesa a 4 della squadra azzurra, dunque Conte ha due opzioni per rimpiazzarlo durante la sua assenza: o inserire Juan Jesus (che in campionato ha giocato, e da titolare, solo la prima partita persa 3-0 a Verona, oltre ai due match di Coppa Italia) o accentrare Olivera, che gioca in mezzo con la propria nazionale al fianco del ‘colchonero' José Gimenez, formando una coppia solidissima. In questo secondo caso, a sinistra entrerebbe Spinazzola. In ogni caso, non quello che Conte sperava sotto Natale.