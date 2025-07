Una clausola anti-Italia per Osimhen, il Galatasaray dice sì all’idea del Napoli: come funziona

Il Galatasaray dice ‘sì’ all’idea del Napoli sulla clausola anti-Italia per Victor Osimhen: come funziona.

Victor Osimhen si avvicina a grandi passi al Galatasaray. L'attaccante nigeriano di proprietà del Napoli è al centro di una lunga telenovela di mercato ma il finale sembra essere molto vicino: il club turco dovrebbe presenta un'offerta, con le garanzie bancarie richieste dal club campione d'Italia, per pagare la clausola di rescissione da 75 milioni di euro e ha accettato anche di inserire una clausola ‘anti-Italia', ovvero di non vendere il giocatore in Italia nei prossimi tre anni.

La trattativa sembra ormai alle battute finali e tutto lascia pensare che nei prossimi giorni il legame tra il Napoli e Osimhen terminerà dopo cinque anni (quattro in campo e uno in prestito).

La telenovela Osimhen-Galatasaray non è ancora terminata ma il finale sembra molto vicino. In base ad alcune informazioni pubblicate dai media turchi il club di Istanbul presenterà un'offerta da 75 milioni di euro e ha accettato di inserire la clausola di non vendere il giocatore a club italiani nei prossimi tre anni. A fronte di quest'ultima clausola ci sarebbe una salata penale nel caso in cui dovesse cedere Victor Osimhen ad un altro club italiano entro due anni ma viste le difficoltà che sta incontrando per arrivare alla chiusura dell'operazione appare davvero irreale che il club turco possa aprire a questa ipotesi nel prossimo futuro (nel calcio mai dire mai, però…).

La trattativa sta andando avanti da giorni e il presidente Ozbek avrebbe acconsentito all’inserimento di questa clausola anti-Serie A perché il Napoli vuole evitare di ritrovarsi il centravanti nigeriano da avversario visto che la Juventus lo segue da molto tempo. Di questa ipotesi aveva parlato l'esperto dirigente Pierpaolo Marino, che aveva espresso dubbi sulla trattativa e aveva parlato di "una squadra italiana dietro l'operazione".

La nuova offerta del Galatasaray avrà una base fissa superiore ai 40 milioni di euro e la restante parte per arrivare ai 75 milioni del valore della clausola spalmati su più anni (40 subito e 35 divisi in in due rate da 17,5 da pagare entro maggio del 2026 e del 2027). L'offerta avrà già le garanzie bancarie che De Laurentiis sta chiedendo da tempo al club turco, ma conterrà anche un altro dettaglio su cui si sta lavorando.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, il Galatasaray avrebbe mandato una e-mail al Napoli e accettato il veto di cedere l’attaccante nigeriano in Italia nei prossimi due anni, mentre ci sono ancora dei nodi da sciogliere in merito alla percentuale sulla futura rivendita chiesta del club azzurro (il Napoli vorrebbe almeno il 10%). Questo sembra essere davvero l'ultimo ostacolo prima che la trattativa possa avviarsi alla chiusura.

La telenovela di mercato che ha visto protagonisti Victor Osimhen, il Napoli e il Galatasaray procede a piccoli passi ma rispetto a qualche giorno fa la trattativa potrebbe imboccare il rettilineo finale.