Oscar si frattura tre vertebre, l’impatto è violentissimo: fatica a camminare per uscire dal campo

Óscar si è fratturato tre vertebre durante l’ultima partita del San Paolo contro il Corinthians. Il centrocampista brasiliano, ex Chelsea, ha faticato a camminare per uscire dal campo: l’impatto è stato violentissimo. I tempi di recupero sono stimati in uno-due mesi.

Le immagini dell'infortunio sono molto forti perché si capisce subito dopo l'impatto con il terreno di gioco che Oscar si è fatto male in maniera seria alla schiena: mentre stava contendendo un pallone a Martínez, Oscar è saltato ed è caduto male sul terreno di gioco fratturandosi tre vertebre lombari.

Oscar si frattura tre vertebre: l'impatto sul campo è violentissimo

Oscar, che gioca nel San Paolo dopo aver terminato la sua lunga esperienza in Cina, ha riportato la frattura di tre vertebre dopo un contatto di gioco che lo ha portato ad un impatto violentissimo sul campo senza poter controllare la caduta. L'infortunio si è verificato durante il derby contro il Corinthians, quando Oscar si è scontrato con il giocatore José Martinez: dopo lo scontro l'ex calciatore del Chelsea è stato sostituito e portato in ospedale per accertamenti ma faticava a camminare per raggiungere la macchinetta dello staff medico.

La diagnosi ha rivelato fratture alle vertebre lombari L1, L2 e L3, con tempi di recupero previsti dalle quattro alle otto settimane. Nonostante la gravità dell'infortunio, le sue condizioni sono considerate stabili e non presenta deficit neurologici. Il trattamento sarà conservativo, dando priorità alla gestione del dolore e alla riabilitazione.

Le condizioni di Oscar e i tempi di recupero: la nota del San Paolo

Hernan Crespo dovrà fare a meno per qualche partita del suo centrocampista di riferimento. Il San Paolo ha diramato una nota ufficiale sulle condizioni di Oscar e i tempi di recupero.