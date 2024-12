Il Napoli ribalta l’Udinese e scaccia via i fantasmi: Lukaku, Neres e Anguissa salvano Conte

video suggerito

Riprende il cammino vincente per il Napoli di Antonio Conte che, orfano dell'infortunato Kvaratskhelia, esce vittorioso per 3-1 in rimonta dalla sfida in casa dell'Udinese nel match della 16ª giornata della Serie A 2024-2025. Un successo arrivato in rimonta per i partenopei che possono dunque mettersi alle spalle il doppio k.o. con la Lazio (in Coppa Italia e in campionato) e rilanciarsi all'inseguimento della capolista Atalanta.

Protagonisti in positivo del match del Bluenergy Stadium sono stati i calciatori più criticati di questo avvio di stagione. A pareggiare i conti con il gol del vantaggio siglato da Thauvin (che dopo essersi visto parare il rigore da Meret è riuscito a ribadire il pallone in rete regalando il momentaneo 1-0 ai friulani) in avvio di ripresa ci ha pensato Romelu Lukaku che scattato sul filo del fuorigioco sul filtrante di McTominay si è poi presentato a tu per tu con Răzvan Sava (il 22enne rumeno che sostituisce l'infortunato Okoye) regalando il gol che ha svegliato dal torpore il Napoli che da lì ha cominciato a macinare gioco con maggiore intensità.

Il gol del 2-1 è invece figlio di una funambolica azione personale del brasiliano David Neres, schierato titolare al posto di Kvaratskhelia, al termine della quale arriva la sfortunata deviazione di Lautaro Giannetti (già protagonista in negativo in occasione della rete del centravanti belga) che ha mandato il pallone nella propria porta consentendo così alla formazione ospite di passare in vantaggio.

A chiudere i giochi a dieci minuti dal novantesimo ci ha pensato invece Zambo Anguissa che ha concluso un'azione personale che lo ha visto sfondare di forza la linea difensiva dell'Udinese per presentarsi davanti al portiere friulano e realizzare il gol del definitivo 3-1 che ha scacciato via i fantasmi di una nuova battuta d'arresto e dato nuova linfa al Napoli di Antonio Conte per quel che riguarda la sopravvivenza nelle affollatissime zone altissime della classifica.