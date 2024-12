video suggerito

Inter devastante, all’Olimpico la Lazio viene travolta e perde 6-0: apre Calhanoglu, chiude Thuram All’Olimpico l’Inter maltratta la Lazio. I campioni d’Italia si impongono con il punteggio di 6-0. L’Inter si riavvicina a Napoli e Atalanta, che resta capolista. A segno anche Barella e Thuram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inter devastante. All'Olimpico la Lazio è stata sconfitta per 6-0! I campioni d'Italia hanno dilagato e lo hanno fatto giocando un calcio splendido contro una squadra che finora era stata quasi perfetta. Sei gol realizzati da sei giocatori diversi. La squadra di Inzaghi sale a quota 34 punti, è a una lunghezza dal Napoli e a tre dall'Atalanta. Ma l'Inter ha una partita in meno. La Lazio resta al quarto posto con la Fiorentina.

Il rigore di Calhanoglu e il gol di Dimarco

A guardare il risultato pare strano dire che nella prima mezz'ora c'era stato grande equilibrio. In realtà è proprio così. La Lazio parte bene, l'Inter tiene. C'è equilibrio vero all'Olimpico ma qualcosa cambia quando poco prima della mezz'ora esce per infortunio il difensore spagnolo Mario Gila. Entra Gigot.

Al 35′ segna l'Inter con de Vrij, ma il gol viene annullato. Decisione giusta. Ma in quella stessa azione viene ravvisato un fallo di mano di Gigot: è rigore, il VAR conferma. Calhanoglu insacca calciando centralmente, la partita di fatto finisce in quel momento. La Lazio verrà travolta. L'inter sembra subito averne di più, cerca il raddoppio e lo trova al 42′ quando Dimarco riceve da Dumfries e con diagonale supera Provedel.

Perla di Barella, poi gol di Dumfries

Nella ripresa la Lazio si ripresenta senza Gigot, Marusic va a fare il centrale. Mentre l'ammonito Bisseck lascia il posto a Darmian. Le chance di provare a riaprire la partita vengono rapidamente cancellate. Perché l'Inter tra il 51′ e il 53′ realizza altri due gol. Barella tira fuori una conclusione fantascientifica, niente da fare per Provedel. Poi il poker firmato da Dumfries che sovrasta Tavares e di testa serve il poker.

Carlos Augusto prima del gol di Thuram

La Lazio è frastornata e prova a tenere il campo cercando il gol della bandiera. L'Inter finisce per segnare il quinto con Carlos Augusto che con una giocata da attaccante puro firma il gol del 5-0. Al 90′ arriva pure il gol di Marcus Thuram, che firma il tennistico 6-0. Una serata perfetta per i nerazzurri, l'unica nota stonata l'uscita dal campo di Barella per un problema agli adduttori.