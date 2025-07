Maurizio Sarri ricoverato in clinica per accertamenti dopo non aver diretto l’allenamento della Lazio

Maurizio Sarri è stato in ospedale nella mattinata di mercoledì 16 luglio. Il tecnico della Lazio, secondo quanto appreso da Fanpage.it, per motivi di salute non ha diretto l'allenamento mattutino e per questo motivo è stato sottoposto ad accertamenti. Le sue condizioni sono buone tanto da permettergli di dirigere la seduta pomeridiana.

Sarri in clinica per accertamenti

Sarri non ha diretto l'allenamento della Lazio nella mattinata di mercoledì e per questo motivo si è scatenato un tam-tam di voci, anche incontrollato. L'allenatore non si è recato a Formello, dove il club sta effettuando il ritiro pre-campionato, ma si è diretto alla clinica Villa Mafalda, una struttura privata, dove il tecnico, classe 1959, è stato sottoposto ad accertamenti approfondamenti per capire le cause del problema.

L'allenatore è tornato sulla panchina del club biancoceleste dopo le dimissioni del marzo 2024. Convinto dal presidente Lotito, Sarri è tornato in sella con tanta voglia di tornare a fare bel calcio, e di ottenere risultati importanti (nel 2023 si classificò al secondo posto). Alla Lazio, però, non ha trovato una situazione agile, perché il club del presidente Lotito ha il mercato bloccato.

Il tweet della Lazio: "Sarri dirigerà l'allenamento nel pomeriggio"

La Lazio con un tweet ha rasserenato sulle condizioni dell'allenatore toscano, che dopo aver effettuato degli accertamenti più approfonditi nel pomeriggio dirigerà l'allenamento: "Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center".