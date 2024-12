video suggerito

La decima meraviglia dell'Atalanta, Cagliari battuto 1-0: Zaniolo e Carnesecchi lanciano la fuga della Dea

A cura di Vito Lamorte

La decima meraviglia dell'Atalanta arriva a Cagliari, sardi battuti 1-0 con gol di Zaniolo: la Dea di Gian Piero Gasperini consolida il primo posto in classifica e lancia la fuga in campionato. Buona prova dei sardi allenati da Davide Nicola, che non sono riusciti a capitalizzare .

La squadra orobica non approccia bene ed è raramente pericolosa, se non per un sinistro di Brescianini a fil di palo. I nerazzurri hanno subito l'iniziativa del Cagliari nell'ultimo quarto d'ora della prima parte. Proteste sarde per un rigore non concesso (fallo di mano di Kossounou su cross di Deiola) e poi è Carnesecchi a salire in cattedra prima dell'intervallo: tre parate in poco tempo su Piccoli e un vero capolavoro su Zortea.

Gasperini azzecca tutti i cambi: Zaniolo segna, la Dea sogna

Gasperini non ha per niente apprezzato il modo in cui la sua squadra ha giocato la prima frazione e nel secondo tempo ha cambiato cinque calciatori in 20′: le scelte gli danno ragione.

A trovare il gol della vittoria è Nicolò Zaniolo, che attacca il primo palo su cross di Bellanova e di sinistro al volo batte Sherri. A dare il via all'azione era stato Samardzic, altro cambio azzeccato dell'allenatore della Dea. Secondo quanto riporta Opta, il numero 10 dell'Atalanta ha segnato in almeno due presenze di fila solo per la seconda volta in #SerieA , dopo il periodo tra ottobre e novembre 2019 (tre match consecutivi in quel caso).

Per l'Atalanta è la decima vittoria consecutiva in Serie A, che prolunga il suo record nella storia della società: i nerazzurri saranno sicuri di chiudere in testa alla classifica anche dopo questa giornata.

Il tabellino di Cagliari-Atalanta

RETI: 66′ Zaniolo.

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea (77'Pavoletti), Adopo, Makoumbou (77′ Marin), Deiola (71′ Gaetano), Augello (71′ Obert); Luvumbo (53′ Felici), Piccoli. A disposizione: Ciocci, Scuffet; Lapadula, Viola, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Azzi, Gaetano, Kingstone. Allenatore: Davide Nicola.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien (45′ Djimsiti), Kolasinac; Bellanova, Pasalic (64′ Zaniolo), Ederson, Ruggeri; Brescianini (45′ de Roon), De Ketelaere (64′ Samardzic); Retegui (45′ Lookman). A disposizione: Rui Patricio, Rossi; Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Palestra, Zappacosta. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Luca Pairetto (sezione di Torino).