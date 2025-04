video suggerito

L'Atalanta sbaglia la sostituzione, Lookman non doveva uscire: tutta colpa del diminutivo L'Atalanta è stata battuta 1-0 dalla Lazio. Al 74′ è uscito Lookman, ma l'attaccante nigeriano non avrebbe dovuto lasciare il campo. Era Ederson il giocatore che Gasperini voleva cambiare. Errore clamoroso.

A cura di Alessio Morra

La maledizione del Gewiss Stadium continua. L'Atalanta in casa non vince più. I nerazzurri sono stati battuti 1-0 dalla Lazio, che fa festa con il gol di Isaksen. E adesso la squadra di Gasperini mette davvero a rischio anche il posto in Champions League. Le inseguitrici sono tantissime e il vantaggio è minimo su Bologna, Juventus, Roma e Lazio.

Atalanta ko in casa pure con la Lazio

Un'altra battuta d'arresto, questa pesantissima per l'Atalanta che ora sente tremare la terra sotto ai piedi. Gasperini in casa non vince dal 22 dicembre, quando batté 3-2 l'Empoli. Dopo il gol della Lazio, i nerazzurri hanno assediato la squadra di Baroni, che compatta è riuscita a resistere, grazie anche alle parate del portiere Mandas, che ha sostituito Provedel.

Fuori Lookman e Retegui

Gasperini dopo aver mandato in campo anche CDK, cioè Charles de Ketelaere, decide di schierare pure Maldini e Samardzic. Doppio cambio al 74′. Ma c'è un errore. Escono Lookman e Retegui. Cambia il tridente. C'è un po' di caos in panchina. Non si capisce il perché. Poco dopo Brescianini prende il posto di Ederson, che sarebbe dovuto uscire poco prima.

Gasperini voleva sostituire Ederson e non Lookman

La panchina dell'Atalanta ha commesso un errore piuttosto grave. Perché Lookman non doveva essere sostituito. Era Ederson a dover uscire, in tandem con Retegui. Dopo pochi minuti da bordo campo, l'inviato di Sky ricostruisce tutto e spiega che il dirigente accompagnatore ha confuso il soprannome di Ederson con quello di Lookman, o più probabilmente ha sentito male: Ede, Ederson, è stato sovrapposto con Ade, che sta per Ademola, il nome del nigeriano, che è uscito dal campo nonostante non dovesse essere sostituito. Un errore grave, e non è la prima volta che accade ciò in casa Atalanta, c'è già un precedente, datato novembre 2023, all'epoca era Europa League.