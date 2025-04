video suggerito

Recupero amaro per la Juventus sconfitta a Parma, la Lazio vince e vede il quarto posto I risultati delle partite della 33ª giornata rinviate a oggi: bianconeri battuti al Tardini (1-0), è una brusca frenata in chiave Champions; successo (0-2) dei biancocelesti a Genova; Cagliari-Fiorentina 1-2; Torino-Udinese 2-0. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parma–Juventus 1-0, Genoa–Lazio 0-2, Cagliari–Fiorentina 1-2, Torino–Udinese 2-0 sono i risultati dei recuperi della 33ª giornata di campionato che la Lega Serie A aveva riprogrammato per oggi dopo il rinvio per la morte di Papa Francesco.

La sconfitta dei bianconeri al Tardini è l'esito che fa più rumore: una brutta battuta d'arresto per i bianconeri impegnati nel duello per il quarto posto che vale la Champions, attualmente occupato dal Bologna. L'infortunio di Vlahovic (uscito per un problema muscolare alla coscia destra), un errore difensivo clamoroso in occasione della rete segnata da Pellegrino e una prestazione nel complesso sottotono sono elementi utili a spiegare cosa è successo. La squadra di Baroni è apparsa in difficoltà, incapace di prendere le redini del match e ribaltarne le sorti. Anzi, nella ripresa ha perfino rischiato di finire ancora una volta sotto ma s'è salvata grazie alla precipitazione di Sohm che ha mancato il raddoppio. Gongola Parma, che fa un bel salto in avanti verso la salvezza. Mastica amaro Tudor: per andare in Champions serve vincere contro Monza, Udinese e Venezia, non perdere a Bologna e in casa della Lazio.

Il ko della Juventus è una buona notizia per il Bologna ma anche per la Lazio che al Ferraris, in un contesto ambientale reso turbolento dalle temperanze dei tifosi (gara sospesa per cinque minuti per lancio di fumogeni, uno di questi ha colpito il portiere, Mandas), ha pescato il jolly con la splendida conclusione di Castellanos. Col Grifone in dieci a causa del rosso a Otoa (poi pareggiato anche dal rosso comminato a Belayane con on-field-review) i biancocelesti hanno avuto buon gioco nel controllare un match mai in discussione. La pennellata di Dia ha messo il cappello sul risultato.

I tre punti messi in tasca sono manna dal cielo: i capitolini agganciano i bianconeri a quota 59, a -1 dal quarto posto. Lì, nei pressi c'è anche la Roma (57) che può ancora sperare, ecco perché battere l'Inter domenica prossima (incontro previsto per le 15, dopo le polemiche per il tira e molla sulla definizione della griglia di partite) diventa fondamentale per giocarsi tutto nelle prossime settimane.

Prende una boccata d'ossigeno anche la Fiorentina che senza Kean (assente per motivi familiari), al termine di una due giorni caratterizzata dalla precarietà di una situazione condizionata dalla confusione tra rinvio e recupero, ha vinto per 2-1 al Cagliari. Con 56 punti può ancora dare fastidio nelle prime posizioni. A completare la carrellata di risultati è la vittoria del Torino sull'Udinese con gol di Adams e Dembele: granata decimi in classifica, nel prossimo turno saranno di scena a Napoli.