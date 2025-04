video suggerito

Fiorentina durissima con la Lega Serie A: “65 persone bloccate, siamo molto arrabbiati” Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, si è espresso con maniera durissima contro la gestione del rinvio della partita contro il Cagliari da parte della Lega Serie A: “Siamo molto arrabbiati”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, si è espresso con maniera durissima contro la gestione della Lega Serie A sul rinvio della partita contro il Cagliari per la morte di Papa Francesco. Il dirigente del club toscano ai microfoni di DAZN ha fatto sentire il punto di vista della società dopo le difficoltà vissute nelle ultime 48 ore: "La gestione non ci è piaciuta: 65 persone bloccate e una comunicazione arrivata tardi. La Lega è di tutti, deve portare rispetto a tutti, anche alla Fiorentina. Siamo molto arrabbiati".

Ferrari ha voluto esprimere il suo ringraziamento al Cagliari per avergli permesso di allenarsi al centro di Asseminello nella giornata di ieri: "Li ringraziamo. Ci hanno dato una mano per fare gli allenamenti nelle loro strutture".

Fiorentina ospite del Cagliari: era senza campo di allenamento dopo la partita rinviata

La Fiorentina non ha passato dei momenti semplici nelle scorse ore perché il rinvio della partita in casa del club sardo per la morte di Papa Francesco stava tornando a casa ma dopo la notizia del recupero fissato per mercoledì 23 aprile 2025 ha deciso di rimanere in Sardegna: la squadra rossoblù ha ospitato la Viola ad Asseminello per la rifinitura di ieri.

La squadra di Raffaele Palladino era pronta a rientrare a Firenze con un volo alle ore 14.30 il giorno di Pasquetta ma la scelta della Lega Serie A di fissare il recupero per mercoledì 23 aprile 2025 alle 18.30 ha portato la società toscana a decidere di restare in Sardegna. La squadra era già sull'areo, con tanto di bagagli caricati a bordo.

Non è stato facile trovare un'altra sistemazione e la Fiorentina, a quel punto, non avevo campo di allenamento per la rifinitura: il Cagliari ha fatto un bel gesto di ospitalità nei confronti dei toscani e ha permesso ai viola di allenarsi al Crai Sport Center di Assemini.