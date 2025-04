video suggerito

Follia in Genoa-Lazio, Mandas colpito da un fumogeno: partita sospesa e ripresa dopo 5 minuti L’episodio turbolento s’è verificato al 15° del primo tempo, quando sono entrati in gradinata i tifosi del Grifone. Il portiere biancoceleste centrato alle spalle da una torcia. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mandas colpito da un fumogeno alla schiena, Genoa–Lazio è stata sospesa per cinque minuti ed è ripresa solo dopo che lo speaker dello stadio Ferraris ha diffuso il messaggio per richiamare all'ordine i tifosi del Grifone. Il recupero della 33ª giornata di campionato è stato scandito dal brutto episodio che ha costretto il direttore di gara a interrompere l'incontro nell'attesa ci fossero le condizioni per dare il via libera al prosieguo della gara. L'arbitro, Giovanni Ayroldi, l'aveva fermata a causa delle intemperanze dei sostenitori liguri.

Mandas centrato da un fumogeno lanciato dai tifosi del Genoa

Cosa è successo? La sequenza videoclip racconta che al 15° del primo tempo è scoppiato il caos contestualmente all'ingresso turbolento della parte più calda del tifo rossoblù nel settore alle spalle del portiere biancoceleste. Perché sono arrivati in ritardo rispetto all'inizio dell'incontro? Per protestare contro la decisione della Lega Serie A di riprogrammare la sfida dopo il rinvio per la morte di Papa Francesco. C'è stato un fitto tiro al bersaglio di fiaccole, scagliate sul rettangolo verde dalla gradinata nord. In pochi attimi quella porzione di campo nei pressi del settore è stata inghiottita da una nuvola di fumo colorato.

È stato allora che Mandas ha avvertito una fitta improvvisa: gli era stata tirata addosso una di quelle "candele" di segnalazione. L'estremo difensore capitolino s'è seduto per terra ma, per sua fortuna, il colpo subito non gli ha provocato lesioni né altre conseguenze fisiche nonostante il dolore provato in quel frangente.

Cinque minuti di sospensione per il caos scatenato dai tifosi liguri

I calciatori della Lazio hanno circondato il direttore di gara per protestare, la sospensione temporanea del gioco ha alimentato confusione. Ogni volta che Mandas provava a tornare tra i pali, gli veniva lanciato addosso di tutto: anche petardi, le cui detonazioni hanno rimbombato all'interno dell'impianto. Solo dopo dopo cinque minuti, verificate le condizioni dell'estremo difensore, sedati gli animi (il rischio in situazioni del genere è lo stop al match come da regolamento e la conseguente sanzione della sconfitta a tavolino) il fischietto ha autorizzato la ripresa.

Poco c'è stato il cartellino rosso che ha lasciato il Genoa in dieci. L'attaccante della Lazio, Zaccagni, lanciato a rete è stato fermato in maniera fallosa dal difensore rossoblù. L'arbitro non ha dubbi e Otoa viene espulso per aver impedito una chiara occasione da gol.