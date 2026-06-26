I Mondiali 2026 sono una vero festival del gol: già battuti tutti i record precedenti in sole 60 gare

Al 3′ minuto di Turchia-USA lo statunitense Auston Trusty ha segnato il 173º gol del torneo entrando ufficialmente nella storia. Ad oggi, dopo solo 60 partite, le reti sono salite già a 177 frantumando ogni primato ai Mondiali.

Il gol di Trusty per l’1–0 degli USA sulla Turchia, il 173° dei Mondiali 2026 in 60 partite

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il gol del momentaneo 0-1 da parte degli Stati Uniti nella sfida alla Turchia, è stato il 173º dei Mondiali 2026 che ha decretato il superamento ufficiale del precedente record assoluto, di 172 gol che era stato registrato in Qatar 2022. Al termine dell'ultima giornata di gare, contando il tabellino anche della vittoria della Nazionale di Montella contro i padroni di casa nel Gruppo D, il totale si è aggiornato a 177 reti. E a chi pensasse che incide l'allargamento da 32 Nazionali a 48, si sbaglia: fino ad oggi sono state disputate solo 60 partite, contro le 64 in totale dei Mondiali arabi.

Perché ai Mondiali 2026 si segna così tanto: la "sfacciataggine"

La ragione principale di questa esplosione di gol non risiede infatti nella rivoluzione del formato voluto dalla FIFA perché il record storico di reti totali è stato infranto incredibilmente già prima della fine della fase a gironi in sole 60 gare, dove si è registrata anche una media altissima tra percentuali di gol/partita: 2.95. Considerando che mancano ancora ben 44 incontri alla finalissima del 19 luglio, la proiezione statistica ipotizza una edizione epocale, in cui si possa persino sfiorare o superare l'incredibile tetto dei 300 gol totali.

Turchia–USA nella storia dei Mondiali: il 3–2 ha portato a 177 i gol fino a questo momento segnati. Mai così tanti fino ad ora

Ma restiamo ai primati attuali, che si celano dietro ad altre motivazioni che alcuni analisti hanno provato a capire, attraverso già i primi dati a disposizione e che hanno evidenziato una "sfacciataggine" da parte delle Nazionali minori nei confronti delle più quotate e blasonate, come aveva rivelato in esclusiva a Fanpage, Adriano Bacconi in una intervista.

Mondiali 2026 a una media di 2.95 gol a partita: il record insuperabile è quello del 1954

La Coppa del Mondo 2026 si è rivelata dunque una vera e propria festa del gol, posizionandosi al primo posto per numero di reti e, al momento, al sesto posto nella classifica di tutti i tempi per media di gol a partita, comunque la più alta dal 1958, con la palla che finisce in rete 2.95 volte a partita. Il record che probabilmente non verrà mai battuto, è quello dei Mondiali del 1954: in 26 partite ne furono segnati 140 con un folle 5,38 di media a gol per partita. Una edizione dove si registrarono risultati ancora oggi epocali, tra cui il quarto di finale tra Austria e Svizzera che detiene ancora il record per il maggior numero di gol in una singola partita dei Mondiali: 7-5, a favore dell'Austria.

Il record dei Mondiali 2026: mai così tanti gol in sole 60 partite disputate

Ecco la verifica ufficiale di tutti i gol totali segnati, edizione per edizione da quando i Mondiali sono stati allargati a 32 squadre, cioè dal 1998, permettendo di giocare almeno 60 gare. A dimostrazione del nuovo primato del 2026, che ha confermato l'incredibile facilità di andare a rete in una edizione che si appresta a tagliare il pazzesco primato di 300 reti ed oltre entro il prossimo 19 luglio.