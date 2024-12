video suggerito

Conte esalta i calciatori del Napoli: “Sono un allenatore felice, con loro posso andare in guerra” Conte annuncia il ritorno tra i convocati di Kvaratskhelia e ufficializza la sostituzione dell’infortunato Buongiorno con Juan Jesus. Poi il tecnico ha esaltato il suo gruppo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il Napoli sabato 21 dicembre sarà di scena a Marassi e sfiderà il Genoa, che con Vieira in panchina è imbattuto. Antonio Conte è deciso, vuole i tre punti, sa che non sarà semplice la partita con i rossoblu ma confida sui suoi calciatori che ha esaltato alla vigilia della sfida con parole fantastico.

Conte annuncia Juan Jesus titolare e spiega perché Rafa Marin è fuori

Il tecnico partenopeo non è uno di quegli allenatori che si risparmia o si nasconde quando deve parlare. Buongiorno è infortunato. Al suo posto con ogni probabilità giocherà Juan Jesus. Sarà ancora fuori Rafa Marin. Dello spagnolo ha detto: "Sta lavorando e sta crescendo, ma se faccio delle scelte non è per simpatia. Faccio le scelte migliori per noi. Lo stesso quando un calciatore viene a chiedere perché non gioca. La mia risposta è ‘perché voglio vincere'. In questo momento Jesus è la soluzione migliore per noi. Sarà lui a sostituire Buongiorno.

Il tecnico del Napoli elogia il gruppo con parole forti

Nonostante il Napoli sia al secondo posto in questo periodo si parla anche tanto di mercato per i partenopei, sia in entrata che in uscita. A Conte però non interessa, anche se non chiude la porta a trattative per il mercato di gennaio. Poi l'elogio ai suoi calciatori, con parole forti e chiare: "Parlare di mercato è sempre particolare, ma parto da una base chiara. Sto lavorando con tutto il gruppo, tutti hanno contribuito in maniera importante ad avere 35 punti in 16 partite. Sono tutti ragazzi entrati dentro la metodologia. Inevitabile che dopo un po' si sviluppino rapporti umani con me e lo staff. In loro ho massima fiducia, sono sereno. Dovessero esserci delle opportunità credibili e se il club decide o ha voglia di cambiare qualcosa, vedremo. Però ripeto che da parte mia c'è massima fiducia in questo gruppo, con questi ragazzi posso andare in guerra. Che si vinca o meno è relativo. Il mercato di gennaio per me oggi si chiude, fate le domande a chi di dovere, la mia risposta sarà sempre la stessa".

"Sono un allenatore felice"

Rimarca il lavoro fatto fin qui, i risultati ottenuti Conte, che tiene soprattutto ad esaltare il suo gruppo. E si definisce un allenatore felice: "35 punti dopo 16 giornate significa aver fatto benissimo con un gruppo di ragazzi che fin dal primo ritiro è cresciuto notevolmente sotto ogni aspetto. Ribadisco sempre di avere grandissima fiducia in loro. Non sempre si potrà vincere, ma so che anche nell'inciampo i ragazzi cercheranno di vederlo per migliorarsi. Quando vengo a Castel Volturno sono un allenatore felice perché tutte le persone che lavorano qui li vedo coinvolti in un clima positivo. E tutto questo spiega la classifica che abbiamo".

Kvara convocato, ma giocherà David Neres

L'ex allenatore di Juve, Inter e Chelsea ha annunciato anche il ritorno in squadra di Kvaratskhelia, che sembrava dovesse fermarsi per più di una partita. Difficilmente sarà della partita dall'inizio, ma è convocato. Titolare nel tridente David Neres: "Kvara ha ripreso ad allenarsi con noi ieri, ha dato la sua disponibilità a partire è un recupero importante. Neres è cresciuto veramente tanto rispetto a quando è arrivato".