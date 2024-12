video suggerito

La Fiorentina frena e cade a Bologna, il Verona risorge a suon di gol: al Tardini umilia il Parma A Bologna la Fiorentina si fa sorprendere dal grande ex, Vincenzo Italiano che legge meglio la partita e inguaia Palladino fino al gol partita di Odgaard. A Parma, Verona show: gli scaligeri dominano e imperversano 3-2 e ritrovano il successo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Vincenzo Italiano fa lo sgambetto alla sua ex, portando al successo il Bologna contro la Fiorentina. Dopo un primo tempo equilibrato i padroni di casa spezzano gli equilibri e segnano con Odgaard, per i Viola brutto stop (dopo 8 turni positivi consecutivi) che frena la corsa per le prime posizioni in classifica. A Parma, il Verona dà spettacolo rifilando 3 gol ai Ducali con gol di Coppola, Sarr e Mosquera. Inutile la doppietta di Sohm.

Bologna-Fiorentina 1-0, ci pensa Odgaard

Sfida dal sapore d'Europa al Dall'Ara con il Bologna da Champions che ospita la Fiorentina: punti pesanti per la classifica di Serie A con i felsinei sempre ai bordi della Zona Coppe e i Viola che vantano sogni da primato in attesa di recuperare la sfida contro l'Inter. Ma nei primi 45 minuti trionfa la noia quasi totale tra due squadre che patiscono gli impegni psicofisici infrasettimanali senza farsi troppo male. Le occasioni sono sulle dita di una mano: un po' meglio gli uomini di Palladino, con un paio di occasioni di Gudmundsson e un gol annullato a Kean per fuorigioco.

Italiano prova a fare lo sgambetto ai suoi ex aumentando i giri nel motore del suo Bologna e Castro ha l'occasione ghiotta a inizio ripresa: palo pieno a De Gea battuto. Ma è solo questione di tempo perché il Bologna passa al 60′ con Odgaard dopo un'idea sviluppatasi dai piedi di Dominguez.

Parma-Verona 2-3, show degli scaligeri al Tardini

Inizio scoppiettante a Parma per la sfida dei padroni di casa contro il Verona che arriva da un periodo difficilissimo e che Zanetti vuole pronto al riscatto. Detto, fatto perché l'inizio delle scaligeri è furibondo trovando immediatamente il gol del vantaggio grazie a Coppola su idea di Harroui dopo solo 5 minuti di gioco. Ducali colpiti a freddo ma che sono riusciti a riorganizzarsi con il passare dei minuti, con Pecchia che ha ridato equilibrio e calma ai suoi, trovando il pareggio meritato: gol di Sohm al 19′ e tutto di nuovo in estremo equilibrio. Al 37′ episodio discusso con Cancellieri abbattuto in area e Parma che invoca il rigore che però non arriva.

Le emozioni al Tardini non mancano nemmeno nel secondo tempo: l'inizio è ancora gialloblù con gli ospiti che si riportano ancora in vantaggio. Ci pensa Sarr al 57′ ancora su una imbeccata di Harroui per l'1-2 che spezza di nuovo gli equilibri. Che poi vanno in netta direzione degli scaligeri che mettono al sicuro la vittoria esterna grazie alla rete di Mosquera per il 3-1 al Tardini che diventa un definitivo 2-3 grazie alla doppietta personale di Sohm.