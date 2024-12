video suggerito

Come si è fatto male Buongiorno in allenamento: infortunio causato da un episodio sfortunatissimo Buongiorno si è infortunato nel corso dell'ultimo allenamento del Napoli ed è stata rivelata la dinamica della caduta: la frattura di due vertebre lombari è pura sfortuna.

A cura di Ada Cotugno

Il Napoli dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno per le prossime partite, una tegola pesantissima per Antonio Conte che perde il suo leader in difesa. Il giocatore si è infortunato nel corso dell'ultimo allenamento e ha riportato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari, un problema che lo terrà fuori per almeno un mese: il difensore se lo è procurato cadendo mentre era con i suoi compagni di squadra e la dinamica è stata pura sfortuna.

L'ex Torino non tornerà in campo prima dell'inizio del prossimo anno, costringendo gli azzurri ad adottare soluzioni di emergenza nelle prossime partite. Conte dovrà trovare l'incastro migliore per far funzionare la sua difesa e dovrà tenere incrociate le dita per evitare nuovi infortuni, dato che già Kvaratskhelia era ai box per una lesione del legamento collaterale mediale. Ma l'infortunio che è capitato a Buongiorno è stato del tutto casuale e la colpa è della scarpetta di un suo compagno.

La dinamica dell'infortunio di Buongiorno

Sfortuna e poco altro. Così si può descrivere il problema del difensore che si è infortunato nel corso dell'allenamento di ieri a Castelvolturno, mentre svolgeva la consueta sessione assieme ai suoi compagni di squadra. Come riporta Gianluca Di Marzio tutta la squadra era al centro sportivo per preparare la partita contro il Genoa quando Buongiorno è caduto all'improvviso: il classe '99 è crollato sulla scarpetta di un compagno che gli avrebbe quindi provocato la frattura di due vertebre lombari.

L'inciampo sulla scarpa lo ha portato a cadere per terra e l'infortunio è stato causato proprio da questa triste circostanza. Una buona dose di sfortuna per Conte che almeno per un mese non potrà avere a disposizione la colonna della sua difesa: in alternativa l'allenatore dovrà contare su Juan Jesus oppure optare per lo spostamento di Olivera come centrale, un ruolo che ricopre già nella sua nazionale.