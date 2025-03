L’allenamento speciale di Hulk durante il Carnevale: cosa fa per mantenere in forma i suoi muscoli L’attaccante brasiliano è divenuto virale per la metodologia di allenamento privato che adotta per recuperare in fretta dagli infortuni e agevolare la migliore tonificazione muscolare. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli echi del Carnevale arrivano ovattati nella dimora di Hulk. Il 38enne attaccante dell'Atletico Mineiro questa volta ha fatto parlare di sé per il contenuto divenuto virale di alcune sessioni di allenamento a cui si sottopone privatamente. Il gossip sullo scandalo di Natale e sulla relazione con la nipote della ex moglie appartengono alle cronache rosa. Il presente è focalizzato tutto sul sistema di recupero e di tonificazione che adotta per riprendersi dalle impegnative sedute di lavoro con la squadra: passare dal caldo della sauna al gelo di una vasca ghiacciata è uno shock emotivo ma salutare per la fibra muscolare e la solidità della stazza esibita. E quella dell'ex Porto è possente oltre che scolpita su un corpo integro a dispetto dell'usura del tempo e degli infortuni.

Il video dell'allenamento speciale di Hulk

Cosa fa Hulk? Lo ha mostrato lui stesso: ha eseguito esercizi di mobilità all'interno di una cabina sauna poi è uscito dal box e s'è immerso senza pensarci su due volte in una vasca piena di cubetti di ghiaccio. L'espressione del viso (ha digrignato i denti e ha sbuffato) la dice lunga su quanto possa essere duro un trattamento del genere ma fa parte del mestiere.

Perché proprio questo tipo di metodologia? Per i benefici che ne ricavano i muscoli al netto del notevole sbalzo di temperatura che si verifica alternando la termorapia (calore) alla crioterapia (freddo). Le basse temperature aiutano a ridurre il dolore e l'infiammazione, mentre quelle alte agevolano il rilassamento muscolare. Una combinazione spesso consigliata dai preparatori atletici e dai team medici per gli sportivi che affrontano le sollecitazioni più intense nell'ambito delle competizioni.

Dalla Copa do Brasil al Brasilerao: la stagione sta per decollare

A proposito dei ritmi (anche) forsennati imposti dal calendario, finora Hulk ha raccolto 8 presenze e segnato altrettante reti tra Campeonato Mineiro (7) e Copa do Brasil (1). Servirà la forma migliore dell'attaccante per respingere gli assalti dei prossimi avversari: mercoledì sera, l'Atletico Mineiro sarà di scena nel secondo turno della coppa nazionale contro il Manaus e poi affronterà (andata e ritorno) la finale del Mineirao contro la sua rivale storica, l'América de Minas Gerais. A fine marzo c'è un'altra data cerchiata in rosso sul calendario: sabato 29 scatta il Brasileirao e c'è l'esordio in trasferta contro il Gremio.