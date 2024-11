video suggerito

Hulk sposa la nipote della ex moglie, la loro storia è iniziata con la scandalo di Natale L'attaccante brasiliano e Camila, nipote di Iran (prima moglie del calciatore), celebreranno il rito in riva al mare. Hulk, oggi 38enne, è padre di cinque figli: 3 nati dal primo matrimonio, 2 avuti con le seconde nozze.

Hulk e Camila Angelo si scambieranno di nuovo gli anelli e pronunceranno il fatidico sì, si prometteranno ancora amore eterno. L'attaccante dell'Atletico Mineiro e la donna, per la quale ha affrontato anche il gossip dello scandalo di Natale (allora, 5 anni fa, divenne pubblica la relazione con la nipote della ex prima moglie, Iran Angelo), celebreranno al termine della stagione agonistica un matrimonio religioso dopo quello civile (avvenuto nel 2020). Il rito sarà officiato in riva al mare e sarà per pochi intimi: non c'è ancora una data esatta, che dipenderà dagli impegni sportivi del brasiliano, ma si sa già qual è il luogo scelto dalla coppia (una spiaggia della Costa Paraiba che affaccia sull'Atlantico).

Quando si celebra il matrimonio religioso

Difficile dire con certezza quanto avverrà la cerimonia religiosa, Hulk (oggi 38enne) deve fare i conti e consultare il calendario considerando gli impegni con l'Atletico Mineiro che è ancora in lizza per la Coppa Libertadores (la sfida col River Plate vale un posto in finale). Se tutto andasse per il verso giusto, potrebbe perfino disputare anche la Coppa Intercontinentale. Un dettaglio quest'ultimo che allungherebbe di fatto la stagione agonistica e lo costringerebbe a rimandare ulteriormente le nuove nozze.

Lo scandalo di Natale: a dicembre nel 2019 Hulk svela il rapporto con Camila

Si dice che Camila fosse la nipote preferita di zia Iran. Tramite lei ha conosciuto e frequentato Hulk. "Una di famiglia", così era considerata dalla zia con la quale ha sempre avuto un rapporto molto stretto. Poi qualcosa è andato storto e quel pensiero stupendo, nato nel momento in cui il legame tra Hulk e Iran s'era logorato fino a spezzarsi, ha preso il sopravvento.

A luglio ci fu la separazione ufficiale dalla prima moglie, cinque mesi dopo l'attaccante preferì uscire allo scoperto e, a dicembre di cinque anni fa, rese pubblica la nuova relazione. Un annuncio che alimentò il chiacchiericcio più licenzioso intorno alla giovane compagna, alla nipote che prende il posto della zia nel cuore del calciatore. Un anno dopo (settembre 2020) Hulk e Camila si unirono con rito civile, allora l'attaccante giocava ancora in Cina, tra le fila dello Shanghai SIPG.

Hulk padre di 5 figli: 3 avuti con la prima moglie, 2 con la nipote della ex

Hulk e Camila chiudono il cerchio e coronano così quel sogno d'amore che ha fatto tanto discutere considerate le circostanze e il modo in cui, poco alla volta, è nata la loro relazione. Dopo 12 anni di matrimonio e tre figli (Ian, Thiago, Alice) nati dall'unione con Iran, il calciatore è divenuto papà per altre due volte. Zaya e Aisha sono le creature frutto della relazione con la seconda consorte.