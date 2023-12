Hulk sarà di nuovo papà: avrà un secondo figlio con la nipote della sua ex moglie Il calciatore ha annunciato il lieto evento, è la 5ª creatura in arrivo frutto delle due relazioni. L’ultima ha alimentato sui media una sorta di romanzo popolare: lui (Hulk) che sceglie lei (la nipote molto vicina a entrambi e in apparenza insospettabile) più giovane della zia (ex moglie) che non sapeva cosa stava accadendo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Hulk sarà di nuovo papà, aspetta un secondo figlio dalla attuale consorte, Camila Angelo, sposata nel 2020 sette mesi dopo aver troncato il matrimonio precedente. Il calciatore ha annunciato il lieto evento attraverso i social con un messaggio molto toccante.

Cosa c'è di strano? Nulla. Ma per i media brasiliani l'aggiornamento è succulento abbastanza da accendere ancora una volta i riflettori sulla coppia e ricamare sulla loro vita. Qual è il motivo di tanta curiosità morbosa? Quando la relazione con la nipote della ex moglie venne alla luce quel rapporto fu definito ‘amore proibito', venne ribattezzato lo scandalo di Natale.

Quattro anni fa destò scalpore e alimentò la curiosità del gossip più licenzioso sul tradimento consumato in famiglia, sulla pugnalata alle spalle che t'arriva da parte di chi non ti aspetti. Lei, Camila, era la preferita della zia, Iran Angelo: nella narrazione della vicenda fu proprio questo aspetto a solleticare il desiderio di vedere-sapere.

"Provo un dolore fortissimo da strapparmi il cuore – le parole della ex moglie quando scoprì tutto -. Lei era una figlia per me. Ho dato tutto a questa ragazza da quando è venuta al mondo. Ho sacrificato i miei sogni così tante volte per realizzare i suoi . E non mi riferisco ai soldi ma all'amore, all'affettoal rispetto", tutto quanto spazzato via da un'amara disillusione.

C'erano tutti gli ingredienti di un romanzo popolare dalle tinte forti: lui (Hulk) che bacia lei (la nipote molto vicina a entrambi e in apparenza insospettabile) più giovane della consorte che non sapeva cosa stava accadendo nell'ombra, tra le pieghe della sua unione con il calciatore ormai compromessa dopo 12 anni e 3 figli (Ian 13 anni, Tiago 11, Alice 9).

Voglio solo ringraziarvi per gli innumerevoli messaggi che ho ricevuto riguardo alla gravidanza di mia moglie – ha ammesso il giocatore 37enne dell'Atletico Mineiro -. Un altro bambino, un'altra benedizione che Dio mi ha dato. Sono molto grato a Dio. Non era una novità per la mia famiglia, per le persone a me più vicine.

Due più tre: è la quinta creatura in arrivo per Hulk, che nel 2023 ha avuto la quarta figlia (Zaya, nata in America), la prima del matrimonio con Camila. Di quella in arrivo non ha ancora svelato il sesso. Sarà una sorpresa ancora per poco, a breve renderà pubblico anche questo aspetto per adesso nascosto.

Abbiamo deciso di non pubblicarlo prima perché, alla fine, è stata una nostra decisione. Presto condivideremo con voi quale sarà il sesso del nostro prossimo bambino. Ma la cosa più importante è che venga pieno di salute per rendere felici noi, ancor più la mia famiglia che è così benedetta da Dio.