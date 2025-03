video suggerito

Dybala dopo l'infortunio spiazza Ranieri con una richiesta: ora avrà un nuovo ruolo nella Roma Paulo Dybala ha fatto una richiesta specifica a Claudio Ranieri in questo periodo lontano dai campi per via dell'infortunio. L'argentino vuole svolgere un nuovo ruolo pur di restare al fianco dei compagni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Mental Coach della Roma fino a fine stagione. Paulo Dybala ha deciso cosa fare durante la riabilitazione che seguirà per via dell'ultimo infortunio che l'ha costretto ad operarsi per preservare il ritiro e di conseguenza la prossima annata. L'argentino vuole rimanere al fianco dei propri compagni in qualche modo, anche senza giocare sul rettangolo verde. La Roma si ritrova a ridosso del quarto posto in Champions e in generale in una posizione ottimale per tentare di centrare un posto in una delle tre competizioni europee nel prossimo anno.

Risultato impensabile se si pensa a qualche mese fa con l'esonero a sorpresa di Daniele De Rossi e l'arrivo di Ivan Juric contrassegnato da risultati negativi e un feeling mai realmente sbocciato con tifosi e spogliatoi. Tutto merito di Claudio Ranieri che ha saputo ricompattare l'ambiente e accogliere in questi giorni proprio la richiesta della Joya. Come spiega il Corriere dello Sport, sarebbe stato proprio Dybala a chiedere al proprio allenatore di poter seguire la squadra da bordocampo e contemporaneamente seguire il proprio recupero. Ma come?

Dybala dopo l'infortunio all'Olimpico.

Dybala dunque vuole essere presente agli allenamenti della Roma ma anche seguire le partite all’Olimpico e se possibile anche quelle in trasferta. Una richiesta importante che ha trovato chiaramente il parere positivo di Ranieri. Nonostante l’infortunio, Dybala non intende lasciare soli i compagni nel momento decisivo della stagione, che vedrà i giallorossi affrontare sei big match nelle ultime nove giornate. Ma non è tutto, proprio per poter portare a compimento al meglio questo suo nuovo ruolo, Dybala ha stabilito un programma preciso.

Le richieste di Dybala a Ranieri

L'argentino infatti ha chiesto a Ranieri di svolgere il proprio lavoro di recupero in orari differenti rispetto agli allenamenti della squadra. In questo modo potrà essere sempre a bordocampo accanto a Ranieri. Insomma, un uomo in più che con la sua esperienza potrà dare ottimi consigli a un gruppo giovane come quello della Roma che si sta preparando a un finale di stagione importante e sicuramente impronosticabile fino a pochi mesi fa quando la Roma era ferma nelle zone basse della classifica di Serie A.