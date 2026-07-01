Wimbledon LIVE, Sinner-Borges in diretta: sul campo centrale si parte dalle 14.30

Gli aggiornamenti in diretta della partita del secondo turno a Wimbledon: Sinner e Borges si sfidano sul campo centrale a partire dalle 14.30. Il campione in carica, Jannik, nonché numero 1 della classifica ATP è favoritissimo contro il numero 48. Sinner ha vinto l'unico precedente con il portoghese, in un incontro disputato quattro anni fa. La partita si può seguire in diretta TV solo su Sky. Non c'è diretta in chiaro. Streaming con Sky Go e NOW. Sinner ha superato un ostico primo turno con Kecmanovic, piegato in cinque set.