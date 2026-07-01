Wimbledon LIVE, Sinner-Borges in diretta: sul campo centrale si parte dalle 14.30

Gli aggiornamenti in diretta della partita del secondo turno a Wimbledon: Sinner e Borges si sfidano sul campo centrale a partire dalle 14.30. Il campione in carica, Jannik, nonché numero 1 della classifica ATP è favoritissimo contro il numero 48. Sinner ha vinto l'unico precedente con il portoghese, in un incontro disputato quattro anni fa. La partita si può seguire in diretta TV solo su Sky. Non c'è diretta in chiaro. Streaming con Sky Go e NOW. Sinner ha superato un ostico primo turno con Kecmanovic, piegato in cinque set.
In campo Sinner-Borges per il secondo turno di Wimbledon
Due ore e mezza al via di Sinner contro Borges, partita del secondo turno di Wimbledon. Jannik è ampiamente favorito, anche se il portoghese è un buon giocatore.
Sinner-Borges, i precedenti
C'è un precedente, è datato 2022, si giocò a Sofia, cioè a livello indoor. Vinse Sinner in due set con Nuno Borges, poi però non riuscì a vincere il torneo.
Sinner-Borges, dove vedere l'incontro di Wimbledon in TV e streaming
Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon e lo fa contro Nuno Borges nella partita di secondo turno. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno), ma anche su Sky Sport (canale 252). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è né la diretta né la differita in chiaro del match di Sinner.