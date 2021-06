Il tabellone dei quarti di finale degli Europei: Belgio-Italia è la partita più attesa

Il tabellone dei quarti di finale degli Europei 2021 con date e orari delle partite che si giocano venerdì 2 e sabato 3 luglio. Definiti tutti gli accoppiamenti in calendario in base agli abbinamenti in calendario. L’Italia va in campo venerdì, 2 luglio, alle ore 21 contro il Belgio nell’Allianz Arena di Monaco di Baviera (in Germania).