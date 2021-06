Grealish ispira, Pickford tiene a galla Wembley nei momenti difficili. L'Inghilterra vola ai quarti di finale di EURO 2020 grazie alla vittoria per 2-0 la Germania: decidono le reti di Sterling e Kane. Gara intensa, di grande impatto fisico più che tecnico, che è cambiata nella ripresa quando Gareth Southgate ha modificato qualcosa nell'assetto offensivo e ha scritto una nuova pagina di questa eterna rivalità. Gli inglesi sfideranno la vincente della sfida tra Svezia e Ucraina allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 3 luglio.

A Wembley sono i tedeschi a partire meglio e a farsi vedere spesso nella metà campo avversaria, alternando possesso palla a ripartenze veloci. Piano piano la nazionale dei Three Lions è uscita dal guscio e il primo squillo è stato opera di Sterling: il suo tiro è parato bene da Neuer. I ragazzi di Low riescono a capovolgere il campo con pochi passaggi e sui piedi di Werner capita la più grande occasione della prima frazione ma Pickford ha salvato tutto in uscita. Poco prima dell'intervallo sui piedi di Kane è capitato per un pallone d'oro ma il numero 9 inglese non è riuscito a battere a rete da pochi passi.

All'inizio della ripresa ancora protagonista Pickford con una super parata su tiro di Havertz. Ritmi non altissimi e squadre che pensano più a non subire che a proporre. Dopo una fase molto lenta del match ecco il lampo: Raheem Sterling apre e conclude un'azione che inizia da destra e dopo essere passata da sinistra, grazie alla sponda di Kane e all'apertura di Grealish; viene definita dallo stesso numero 10 con un tocco facile facile su cross basso di Shaw. 15 gol nelle ultime 20 partite con l'Inghilterra per il calciatore del Manchester City.

Dopo il clamoroso l'errore di Thomas Muller a tu per tu con Pickford è arrivato il raddoppio della nazionale dei Three Lions: cross delizioso di Grealish per Harry Kane e palla nel sacco. Wembley esplode di gioia. Nel finale i tedeschi hanno cercato qualche cross in area ma le idee erano poche e confuse: l'ultima gara di Joachim Low sulla panchina tedesca è coincisa con una sconfitta importante, sia per il valore del match che per l'avversario.

Il tabellino di Inghilterra-Germania

RETI: 76′ Sterling, 86′ Kane.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Stones, Maguire, Shaw; Walker, Rice, Phillips; Trippier; Sterling, Saka (69′ Grealish); Kane. Allenatore: Southgate.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Goretka, Kroos, Gosens; Havertz; Werner (68′ Gnabry). Allenatore: Low.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).