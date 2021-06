La Danimarca batte il Galles 4-0 e si qualifica per i quarti di finale degli Europei 2021. Uomo del match Dolberg che ha realizzato una doppietta. La Danimarca sabato 3 luglio affronterà l'Olanda o la Repubblica Ceca, che scenderanno in campo domenica 27 giugno. Prosegue il cammino della nazionale guidata dal c.t. Hjumland che dopo aver perso le prime due partite ha ottenuto vittoria e secondo posto nel girone dopo il poker alla Russia e ora pure i quarti di finale servendo un altro splendido poker.

Doppietta di Dolberg

Giornata memorabile alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam per la Danimarca che sta vivendo un campionato Europeo incredibile. Dopo quello è successo a Eriksen nella gara d'esordio con la Finlandia i giocatori della ‘Danish Dynamite' hanno trovato una forza incredibile e ora sono addirittura i primi a qualificarsi per i quarti di finale. La Danimarca era abbastanza favorita contro il Galles, semifinalista a Euro 2016, ma che non ha una squadra di buon livello, tolti Bale e Ramsey (reduci da una brutta stagione). Ha saputo attendere la nazionale danese che al 25′ passa in vantaggio con Dolberg, autore di un gol bellissimo. L'ex attaccante dell'Ajax riceve da Damsgaard, uno dei quattro calciatori dell'undici titolare danese che milita in Serie A, e con un tiro favoloso dalla distanza batte Ward, portiere di riserva del Leicester che oggi ha sfidato a distanza l'amico e titolare delle Foxes Schmeichel.

Gol pure di Maehle dell'Atalanta

Il Galles ci prova, si batte, anche con coraggio, ma è la Danimarca a trovare un altro gol che è quello del raddoppio, segna ancora Dolberg all'inizio del secondo tempo. Il bomber del Nizza sfrutta un rinvio sbagliato di Williams e soprattutto si trova al posto giusto al momento giusto, Dolberg con un'altra cannonata firma il 2-0. Doppietta che vale la qualificazione. I danesi tornano ai quarti per la prima volta dal 2004. Ma prima della fine c'è tempo per segnare altri due gol: all'88' c'è gloria per Maehle dell'Atalanta, poi viene espulso Wilson, infine il poker di Braithwaite.