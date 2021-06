Oggi inizia la fase a eliminazione diretta degli Europei e stasera scenderà in campo l'Italia, che giocherà a Wembley contro l'Austria. La Nazionale di Mancini è nettamente favorita, ma nelle grandi manifestazioni nelle partite ‘da dentro o fuori' nulla può essere dato per scontato. In caso di successo l'Italia approderà ai quarti di finale e stando al tabellone affronterebbe la vincente del match in programma a Siviglia tra il Belgio e il Portogallo. Se la Nazionale piegherà l'Austria la prossima partita degli Azzurri si disputerà venerdì 2 luglio con orario di inizio alle 21.

Contro chi gioca l'Italia: quando conosceremo l'avversaria

L'avversaria dell'Italia ai quarti di finale non è ancora nota: Belgio-Portogallo, la cui vincitrice incontrerà gli Azzurri di Mancini ai quarti, si disputerà infatti domenica 27 giugno alle ore 21. Da una parte Lukaku e una delle nazionali più in palla di Euro 2020, dall'altra Cristiano Ronaldo alla guida dei campioni d'Europa: in entrambi i casi si tratterebbe di un'avversaria di tutto rispetto per la Nazionale, che dovrà affrontare un tabellone difficile per arrivare in finale e sperare di vincere gli Europei.

Quando gioca l’Italia ai quarti di Euro 2020

Se la Nazionale di Roberto Mancini riuscirà a sconfiggere l'Austria negli ottavi di finale degli Europei tornerà in campo venerdì 2 luglio alle ore 21 e lo farà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove affronterà una tra Belgio e Portogallo. Come nel caso degli ottavi di finale, gli azzurri scenderebbero in campo nel primo giorno previsto dal calendario degli Europei per i quarti di finale, in programma nelle serate di venerdì 2 e sabato 3 luglio.

Dove si gioca la prossima partita dell’Italia: lo stadio dei quarti di finale

La gara dei quarti di finale degli Europei in programma venerdì 2 luglio si terrà a Monaco di Baviera, all'Allianz Arena: lo stadio del Bayern è uno dei undici impianti che ospitano le partite degli Europei. L'Italia proseguirebbe dunque il suo piccolo tour europeo dopo aver giocato le partite della fase a gironi all' Olimpico di Roma e la sfida degli ottavi di finale contro l'Austria a Londra, a Wembley, lo stadio che ospiterà anche semifinali e finali di Euro 2020.