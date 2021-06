Gli Europei di Calcio 2021 (Europei 2020) sono iniziati l'11 giugno e termineranno l'11 luglio con la finale a Wembley. Il torneo prevede una formula itinerante: si gioca in 11 stadi di 11 città europee differenti, e il pubblico per la maggior parte dei casi non potrà superare il 25% della capienza negli stadi. Si è iniziato con la fase a gironi per le 24 squadre, con un calendario serrato.

L'Italia torna agli Europei dopo la mancata qualificazione al Mondiale: la Nazionale di Mancini ha battuto la Turchia all'esordio e si è qualificata agli ottavi vincendo contro la Svizzera. L'Italia è tra le favorite per la vittoria di Euro 2020: l'unico trofeo vinto agli Europei dagli Azzurri risale al 1968.

Dopo la fase a gironi si andrà a definire il tabellone degli ottavi di finale con gli incroci e le combinazioni tra le squadre: l'Italia potrebbe incontrare una delle squadre del Gruppo B, C, E ed F, mentre sicuramente non incrocerà nessuna squadra del gruppo A o del girone D. Tutte le 51 partite degli Europei sono trasmesse in TV su Sky, mentre 27 partite (tra cui quelle dell'Italia) vengono trasmesse in chiaro sui canali Rai. Ecco la guida completa alle partite di Euro 2021, con le date, gli orari TV, la formula e dove vederle.

Il calendario di Euro 2021 per la fase a gironi prevede 36 partite dall'11 al 23 giugno 2021 in 11 stadi. Passano alla fase a eliminazione diretta le prime due di ciascun girone più le quattro migliori terze.

Venerdì 11 giugno

Turchia-Italia ore 21:00, Roma (Gruppo A) 0-3

Sabato 12 giugno

Galles-Svizzera ore 15:00, Baku (Gruppo A) 1-1

Danimarca-Finlandia ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B) 0-1

Belgio-Russia ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B) 3-0

Domenica 13 giugno

Inghilterra-Croazia ore 15:00, Londra (Gruppo D) 1-0

Austria-Macedonia ore 18:00, Bucarest (Gruppo C) 3-1

Olanda-Ucraina ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C) 3-2

Lunedì 14 giugno

Scozia-Repubblica Ceca ore 15:00, Glasgow (Gruppo D) 0-2

Polonia-Slovacchia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E) 1-2

Spagna-Svezia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E) 0-0

Martedì 15 giugno

Ungheria-Portogallo ore 18:00, Budapest (Gruppo F) 0-3

Francia-Germania ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F) 1-0

Mercoledì 16 giugno

Finlandia-Russia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo B) 1-0

Turchia-Galles ore 18:00, Baku (Gruppo A) 0-2

Italia-Svizzera ore 21:00, Roma (Gruppo A) 3-0

Giovedì 17 giugno

Ucraina-Macedonia ore 15:00, Bucarest (Gruppo C) 2-1

Danimarca-Belgio ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B) 1-2

Olanda-Austria ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C) 2-0

Venerdì 18 giugno

Svezia-Slovacchia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo E) 1-0

Croazia-Repubblica Ceca ore 18:00, Glasgow (Gruppo D) 1-1

Inghilterra-Scozia ore 21:00, Londra (Gruppo D) 0-0

Sabato 19 giugno

Ungheria-Francia ore 15:00, Budapest (Gruppo F) 1-1

Portogallo-Germania ore 18:00, Monaco di Baviera (Gruppo F) 2-4

Spagna-Polonia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E) 1-1

Domenica 20 giugno

Svizzera-Turchia ore 18:00, Baku (Gruppo A)

Italia-Galles ore 18:00, Roma (Gruppo A)

Lunedì 21 giugno

Ucraina-Austria ore 18:00, Bucarest (Gruppo C)

Macedonia-Olanda ore 18:00, Amsterdam (Gruppo C)

Russia-Danimarca ore 21:00, Copenaghen (Gruppo B)

Finlandia-Belgio, ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Martedì 22 giugno

Croazia-Scozia, ore 21:00, Glasgow (Gruppo D)

Repubblica Ceca-Inghilterra ore 21:00, Londra (Gruppo D)

Mercoledì 23 giugno

Svezia-Polonia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Slovacchia-Spagna ore 18:00, Siviglia (Gruppo E)

Portogallo-Francia ore 21:00, Budapest (Gruppo F)

Germania-Ungheria ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Ottavi Europei 2021, chi passa dai gironi

La formula degli Europei (Euro 2020) prevede che a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta siano le prime due di ogni girone, ma anche le quattro migliori terze. In caso di parità di punti tra queste ultime, i criteri sono: differenza reti, maggior numero di reti segnate, maggior numero di partite vinte, migliore condotta fair play.

Classifica per la fase a gironi

GRUPPO A

Italia 6

Galles 4

Svizzera 1

Turchia 0

GRUPPO B

Belgio 6

Russia 3

Finlandia 3

Danimarca 0

GRUPPO C

Olanda 6

Ucraina 3

Austria 3

Macedonia del Nord 0

GRUPPO D

Repubblica Ceca 4

Inghilterra 4

Croazia 1

Scozia 0

GRUPPO E

Svezia 4

Slovacchia 3

Spagna 2

Polonia 1

GRUPPO F

Francia 4

Germania 3

Portogallo 3

Ungheria 1

Tabellone ottavi, incroci e combinazioni

Le squadre qualificate per la fase a eliminazione diretta saranno abbinate nel tabellone di ottavi, quarti e semifinali a seconda del piazzamento nella classifica finale del proprio girone. La finale è in programma a Wembley l'11 luglio.

Sabato 26 giugno – Ottavi

OF1 | 18:00 – 2A-2B (Amsterdam)

OF2 | 21:00 – 1A-2C (Londra)

Domenica 27 giugno

OF3 | 18:00 – Olanda-3D/E/F (Budapest)

OF4 | 21:00 – 1B-3A/D/E/F (Siviglia)

Lunedì 28 giugno

OF5 | 18:00 – 2D-2E (Copenaghen)

OF6 | 21:00 – 1F-3A/B/C (Bucarest)

Martedì 29 giugno

OF7 | 18:00 – 1D-2F (Londra)

OF8 | 21:00 – 1E-3A/B/C/D (Glasgow)

Tabellone Europei 2020 per i quarti di finale

Venerdì 2 luglio – Quarti

QF1 | 18:00 – Vincente OF6 – Vincente OF5 (San Pietroburgo)

QF2 | 21:00 – Vincente OF4 – Vincente OF2 (Monaco di Baviera)

Sabato 3 luglio

QF3 | 18:00 – Vincente OF3 – Vincente OF1 (Baku)

QF4 | 21:00 – Vincente OF8 – Vincente OF7 (Roma)

Semifinali e finale

Martedì 6 luglio – Semifinali

21:00 – Vincente QF2-Vincente QF1 (Londra)

Mercoledì 7 luglio

21:00 – Vincente QF4 – Vincente QF3 (Londra)

Domenica 11 luglio

21:00 – Finale (Londra)

Stadi Europei 2021: dove si giocano le partite

Per la prima volta gli Europei di calcio saranno itineranti: 12 gli stadi e le nazioni dove si giocano le partite.

Le squadre partecipanti e i gironi di Euro 2021

A Euro 2020 partecipano 24 squadre, suddivise in 6 gironi. L'Italia si trova nel girone A, ecco tutte le composizioni dei gruppi:

Girone A: Italia, Svizzera, Turchia, Galles.

Girone B: Belgio, Russia, Danimarca, Finlandia.

Girone C: Ucraina, Olanda, Austria, Macedonia del Nord.

Girone D: Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca.

Girone E: Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia.

Girone F: Germania, Francia, Portogallo, Ungheria.

Dove vedere Euro 2021 in TV

Le partite degli Europei 2021 vengono trasmesse in TV da Sky e dalla Rai: su Sky è possibile vedere tutte le 51 partite dell'Europeo, mentre la Rai ha acquistato i diritti TV per 27 partite. Tra queste, tutte le gare dell'Italia oltre ai match più interessanti delle altre squadre. Gli Europei saranno visibili sia in TV che in streaming su Sky Go e RaiPlay.

UEFA Euro 2020, ultime notizie e informazioni utili