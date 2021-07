in foto: Europei di calcio, dove vedere tutte le partite dall’11 giugno

Gli Europei 2021 (Euro 2020) stanno per terminare con le semifinali del 6 e 7 luglio e la finale in programma domenica 11 luglio al Wembley Stadium di Londra. L'Italia affronta la Spagna alle semifinali dopo aver battuto il Belgio ai quarti con una prestazione da grande squadra, portando avanti il sogno di vincere il trofeo per la seconda volta nella storia.

Tutte le partite degli Europei per i quarti di finale si vedono in TV in chiaro sulla Rai, oltre che in abbonamento su Sky. Analogamente, le partite vengono trasmesse in diretta streaming su RaiPlay e SkyGo.

Semifinali e finale Europei di calcio, dove vederli in TV sulla Rai: le partite dell'Italia trasmesse in chiaro

La Rai ha acquisito i diritti televisivi per 27 partite di Euro 2020, circa la metà rispetto a quelle in programma. La TV di stato trasmetterà, come di consueto, tutte le partite della Nazionale Italiana e le gare più interessanti, in considerazione del blasone delle squadre coinvolte. La Rai ha trasmesso quattro delle otto partite degli ottavi di finale e tutti i match dei quarti. Le partite delle semifinali e la finale di domenica 11 luglio saranno trasmesse in TV in chiaro su Rai 1, in HD sul digitale terrestre e in Ultra HD su Rai 4K, disponibile su tivùsat. Sarà possibile guardare le partite degli Europei in diretta streaming su RaiPlay.

Calendario partite Euro 2021 su Rai e Sky: orari TV e date, dove vederli

Martedì 6 luglio

21:00 – Italia-Spagna: Rai 1 e Sky

Mercoledì 7 luglio

21:00 – Inghilterra-Danimarca: Rai 1 e Sky

Domenica 11 luglio

21:00 – Finale: Rai 1 e Sky

Dove vedere l'Italia alle semifinali degli Europei 2021 in TV

Tutte le partite dell'Italia agli Europei di calcio vengono trasmesse in TV in chiaro su Rai 1. La Nazionale allenata da Roberto Mancini è chiaramente la protagonista del palinsesto della TV di Stato che, come già detto, trasmette 27 delle 51 partite degli Europei. La prossima partita dell'Italia in programma su Rai1 e RaiPlay è quella di martedì 6 luglio contro la Spagna al Wembley Stadium di Londra.

Semifinali e finale di Euro 2020 in TV in chiaro sulla Rai

Le partite delle semifinali e la finale di Euro 2020. vengono trasmesse in chiaro in TV su Rai1 e in streaming su RaiPlay. A differenza delle partite delle fasi precedenti, dunque, la TV di Stato si è assicurata la copertura completa dei match della Final Four.

Europei 2021 sulla Rai, le 27 partite in chiaro anche in 4K

Come anticipato, la Rai trasmette 27 partite degli Europei di calcio, che sono visibili sul canale Rai1 e in streaming su RaiPlay. Quest'anno è possibile seguire le partite degli Europei anche in risoluzione 4K e in formato HDR: questa tecnologia permette di vedere le partite con una risoluzione migliore, allargando il campo di ripresa quattro volte rispetto alle trasmissioni in full HD. Per vedere in 4K le partite degli Europei trasmesse sulla Rai, basterà utilizzate tivùsat, che permette di sintonizzarsi sul canale Rai4K.