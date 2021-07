L'Italia di Roberto Mancini è attesa di nuovo per calcare il prato di Wembley. Italia-Spagna infatti è la prima semifinale di Euro 2020, gara che si gioca martedì 6 giugno, alle 21:00 a Londra e chi vince può godersi il sogno di Euro 2020 del prossimo 11 luglio. Una partita che è la prima semifinale, prima di Danimarca-Inghilterra, dove uscirà la sfidante finale.

Gli azzurri arrivano sulle ali dell'entusiasmo. Dopo le fatiche contro l'Austria, il successo perentorio sul Belgio ha ridato fiducia e forza al gruppo azzurro che ha reagito al meglio anche davanti al terribile infortunio che ha subito Leonardo Spinazzola, il cui Europeo è finito. "Giocheremo anche per lui, rendendolo orgoglioso" ha detto domenica in conferenza uno degli uomini più positivi di Mancini, Nicolò Barella. Un motivo in più per fare bene e fermare le Furie Rosse di Spagna che cercheranno invece di scrollarsi di dosso tutte le polemiche di inizio torneo.

Se l'Italia ha infatti convinto sin dal principio, non è stato così il cammino degli spagnoli iniziato con un pareggio senza reti e tra tantissime polemiche. Soprattutto nei confronti di un Alvaro Morata subito additato quale grande colpevole di una partenza zoppicante. Poi, la crescita durante il cammino con il raggiungimento della semifinale a Wembley vincendo con la Croazia agli ottavi e la Svizzera ai quarti.

Partita: Italia – Spagna

Italia – Spagna Giorno: martedì 6 luglio 2021

martedì 6 luglio 2021 Orario: 21:00

21:00 Dove si gioca : Wembley Stadium di Londra

: Wembley Stadium di Londra Canale TV : Rai 1 – Sky

: Rai 1 – Sky Diretta streaming : Sky Go – Rai Play

: Sky Go – Rai Play Competizione: Euro 2020, semifinale

A che ora gioca l'Italia contro la Spagna agli Europei

Italia-Spagna, partita valida per la semifinale di Euro 2021, si gioca allo Stadio londinese di Wembley si gioca martedì sera alle 21:00. In caso di parità al 90′ ci sarà spazio a due tempi supplementari e poi, in caso di ulteriore equilibrio si andrà ai calci di rigore.

Italia-Spagna, dove vederla su Rai e Sky: canale TV e streaming

Italia-Spagna viene trasmessa in TV in chiaro dalla Rai, sul canale di riferimento Rai Uno. In abbonamento e a pagamento ci si deve collegare alla piattaforma satellitare di Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Italia-Spagna sarà disponibile anche in diretta streaming in modalità gratuita e disponibile a tutti utilizzando il sito RaiPlay oppure a pagamento e solo per abbonati, con l'applicazione Sky Go e – sempre a pagamento – in streaming sarà visibile anche su NOW col servizio on demand.

Europei 2021, dove si gioca Italia-Spagna

Italia-Spagna si gioca a Wembley. Lo stadio di Londra ha ospitato già i match della fase a gironi, l'ottavo di finale di Italia-Austria e adesso si disputa la ‘final four' di semifinali e finale. E' lo stadio di riferimento di Euro 2020 e per l'occasione, si è concessa l'aperura calmierata progressiva. La finale sarà vista da quasi 60 mila tifosi sugli spalti.