Lecce-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

La Roma va a giocare in casa del Lecce il giorno di Pasquetta, partita valida per la 30ª giornata di Serie A 2023/2024. Si giocherà lunedì 1 aprile, con fischio d'inizio alle ore 18:00, allo stadio Via del Mare di Lecce con diretta TV e streaming su DAZN.

I giallorossi di Daniele De Rossi hanno voglia di riprendere il cammino per il sogno Champions League: non sarà facile perché il Bologna sta facendo grandi cose ma, al momento, potrebbe bastare anche il quinto posto per volare nella competizione europea più importante. Il Lecce ha cambiato guida tecnica dopo i fatti nel finale di gara col Verona e alla prima di Gotti in panchina ha conquistato subito 3 punti preziosi contro la Salernitana.

Partita fondamentale sia per la corsa Champions League che per la lotta salvezza. La gara d'andata venne vinta dalla Roma per 2-1 con la rimonta nei minuti di recupero firmata da Azmoun e Lukaku.

Partita: Lecce-Roma

Orario: 18:00

Data: lunedì 1 aprile 2024

Dove: stadio Via del Mare, Lecce

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 30a giornata

Dove vedere Lecce-Roma in diretta TV

La partita tra Lecce e Roma si potrà vedere in diretta TV su DAZN tramite le smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Lecce-Roma, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Lecce e Roma sarà visibile in diretta anche in streaming, sempre e solo grazie a DAZN che ne detiene l'esclusiva assoluta. Attraverso l'app dedicata o collegandosi direttamente al portale di DAZN si potrà seguire l'intero match con ampi pre e post partita.

Le probabili formazioni di Lecce-Roma

Non dovrebbero esserci molti dubbi per i due allenatori. De Rossi non dovrebbe Dybala dal 1′ con Baldanzi nel trio con Lukaku ed El Shaarawy, a centrocampo Cristante, Paredes e chance per Aouar. Luca Gotti con il tridente formato da Almqvist, Krstovic e Piccoli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Piccoli

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy