La Roma di De Rossi non si ferma più, battuto anche il Sassuolo: la decide un gol di Pellegrini La Roma è inarrestabile. I giallorossi vincono 1-0 contro il Sassuolo e consolidano il quinto posto in classifica a -3 dal Bologna quarto. All’Olimpico la decide un gol di Lorenzo Pellegrini nel secondo tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma è inarrestabile. I giallorossi vincono 1-0 contro il Sassuolo e consolidano il quinto posto in classifica a -3 dal Bologna quarto. All'Olimpico la decide un gol di Lorenzo Pellegrini nel secondo tempo che con un destro a giro insacca la palla alle spalle di Consigli. Una vittoria fondamentale per la squadra di De Rossi dopo la qualificazione meritatissima ai quarti di Europa League in cui ha eliminato il Brighton di De Zerbi.

Il primo tempo si chiude col punteggio di 0-0.

Il primo tempo finisce 0-0: De Rossi perde Spinazzola per infortunio

L'infortunio di Spinazzola nel primo tempo ha un po' cambiato tatticamente la Roma di De Rossi che proprio sull'esterno abruzzese aveva puntato molto nelle ultime uscite dei giallorossi. Uscito per un problema fisico il tecnico dei capitolini ha mandato in campo Angelino che però è riuscito a non far sentire la mancanza di Spinazzola. Il tutto all'intero di un primo tempo complicato per i padroni di casa contro un Sassuolo messo in campo bene da Ballardini che ha badato molto a contenere attenendo la Roma.

I neroverdi hanno chiuso bene gli spazi della squadra di De Rossi che nonostante tutto è riuscita a creare due buone occasioni sempre con Lukaku, una a inizio gara e l'altra a fine primo tempo, due colpi di testa terminati entrambi a lato. Gli ospiti hanno provato più volte a rendersi pericolosi con la velocità di Laurentié che però nonostante i tentativi non è quasi mai riuscito a superare Mancini in difesa. Di fatto la prima frazione si chiude con il punteggio di 0-0 ma la Roma è sembrata comunque in partita.

L'esultanza di Pellegrini dopo il gol del vantaggio Roma.

La Roma la vince nella ripresa

Nel secondo tempo infatti i giallorossi iniziano subito con il piede giusto. Il Sassuolo concede un po' di spazio a Pellegrini che riesce a guadagnare un po' di campo e a liberare il destro sul secondo palo che batte Consigli partendo da sinistra. I neroverdi a quel punto sembrano essere già alle corde dopo aver subito il colpo. Svilar si fa trovare pronto su una conclusione di Racic e la Roma risponde con una conclusione di Baldanzi che però viene neutralizzata da Consigli.

La Roma successivamente va ancora vicina al raddoppio con Lukaku che controlla in area e calcia, la palla finisce oltre la traversa. Ma proprio quando la Roma sembrava in pieno controllo della partita ecco che il Sassuolo va vicino al pareggio su un cross da destra, Llorente devia, palla contro il palo e poi Viti non riesce a spedire in rete mettendo alto. Brivido per i giallorossi. Nonostante questo però la Roma, anche un po' stanca dopo gli impegni in coppa settimanali, si porta a casa una vittoria fondamentale in chiave Champions: finisce 1-0.