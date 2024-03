Il Lecce di Gotti riparte col botto: autogol di Gyomber per la prima vittoria esterna, Salernitana KO La Salernitana cede in casa anche al Lecce che ha visto in panchina il debutto del neo tecnico Gotti. E’ bastata una rete di Krstovic nel primo tempo per i salentini che si prendono tre punti pesantissimi per la classifica. Campani sempre più solitario all’ultimo posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ivan Gotti si è già preso il Lecce sulle spalle senza fare rivoluzioni ma con la saggezza di chi sa che non serve stravolgere per poter cambiare. E così contro la Salernitana, in un match che per i campani vale doppio per la disperata ricerca di punti, fa il minimo indispensabile con il massimo dei risultati: vittoria esterna (la prima) di misura grazie alla rete nel primo tempo di Krstovic poi assegnata in tabellino come autorete di Gyomber, in una formazione che rispecchiava le precedenti.

Un salto in classifica importante, con tre punti in trasferta sul campo della Salernitana di Liverani che allontana il Lecce dalle paludi del fondo classifica. In attesa di compiere l'altro salto, quello più atteso, ovvero di ritrovare continuità di risultati e la solidità che la neo promossa aveva mostrato soprattutto ad inizio di stagione, quando si era presa più di qualche semplice soddisfazione. Punti in cascina, poi quasi del tutto annullati da un periodo buio che ha portato all'epilogo delle frizioni con D'Aversa fatte di incomprensioni e difficoltà. Esplose nel concitato finale che ha visto l'ex tecnico rifilare la testata della vergogna all'attaccante del Verona, Henry.

Una situazione a dir poco difficile da gestire dentro e fuori il campo ma che il neo tecnico ha mostrato alla prima occasione di saper cavalcare con le briglie giuste: la squadra scesa a Salerno non ha mostrato ripercussioni psicologiche particolari. Si è aggrappata al solito Falcone davanti alle folate dei padroni di casa soprattutto alla fine e quando ha potuto, ha punto a metà primo tempo approfittando di un pasticcio avversario grazie a Krstovic che si è preso il merito – ma non il tabellino – del gol grazie alla deviazione complice di Gyomber. Un 1-0 che ha dato sicurezza ai giallorossi che poi hanno saputo gestire fino al 90′, prendendosi la prima vittoria di questa stagione ottenuta in trasferta.

Per la Salernitana poca legna al fuoco, con tentativi troppo sporadici per poter pensare di riuscire a riprendere i salentini. Gioco a lampi, i migliori cui affidarsi (Candreva, Maggiore, Manolas), spenti. Così impossibile pensare di salvarsi in una clamorosa rimonta per restare in Serie A: anche se la matematica non è ancora determinante, pensare di concludere le prossime 8 partite in questo modo non porterà a nulla di positivo, visti i tanti punti (al momento 11) che la separano dalla salvezza.