Il procuratore scrive a Gotti sui social ma sbaglia account: la chat privata diventa virale

A cura di Fabrizio Rinelli

Jose Enrique è stato un noto difensore spagnolo che in passato ha indossato la maglia del Liverpool prima di appendere le scarpette al chiodo. Oggi procuratore, è stato protagonista di un episodio piuttosto curioso e se vogliamo anche divertente. L'agente è chiaramente impegnato sul mercato per provare a piazzare qualche suo assistito e nel tentativo di essere più diretto e rapido ha pensato bene di proporre al Lecce due calciatori. Ma non è passato per Pantaleo Corvino, ds dei salentini, ma ha cercato di contattare direttamente l'allenatore Luca Gotti.

Evidentemente però Jose Enrique non aveva il suo numero di cellulare e così gli ha scritto sui social cercando di avere un contatto immediato. La ricerca su Instagram di Luca Gotti però evidentemente non è andata a buon fine dato che l'agente ha sbagliato account scrivendo a una pagina satirica e di meme denominata ‘Luca Gotti Reacts' svelando i nomi dei calciatori proposti per il Lecce. La chat viene resa pubblica e diventa immediatamente virale. All'interno nulla di compromettente se non un messaggio cordiale e professionale diretto allo stesso Gotti.

Il messaggio apparso in privato nei direct della pagina Instagram

"Ciao Luca, spero che tu stia bene e che bello parlare con te – si legge nel messaggio scritto dall'agente a Gotti -. Sono Jose Enrique, ex calciatore e agente di calcio. Ho due giocatori che credo potrebbero essere di tuo interesse. Entrambi hanno firmato con me e mio fratello. Puoi farmi sapere cosa ne pensi? Grazie". Nel messaggio del procuratore ci sono allegati due link del noto sito ‘Transfermarkt' in cui ci sono nel dettaglio i profili dei due calciatori propositi: Pedersen e Cantwell.

Il primo è l'ex difensore del Sassuolo tornato al Feyenoord dopo la stagione in prestito agli emiliani culminata con la retrocessione. Mentre il secondo è il centrocampista inglese in forza ai Glasgow Rangers. Non è chiaro se Jose Enrique avrà subito capito l'errore rimediando e scrivendo al vero account di Gotti o direttamente al Lecce tramite Corvino. Sta di fatto però che è stato un episodio molto divertente, specie per coloro i quali gestiscono la pagina satirica con il nome dell'allenatore dei salentini.