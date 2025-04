video suggerito

Il video di Insigne e Beckham che parlano diventa virale: i tifosi del Toronto sono avvelenati Lorenzo Insigne è finito di nuovo sotto il fuoco amico dei propri tifosi: il saluto a Beckham e ai proprietari dell’Inter Miami a fine partita non è piaciuto ai sostenitori del Toronto. Che ne hanno approfittato per attaccarlo ancora, in una situazione oramai divenuta insostenibile. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Insigne ha ancora fatto parlare di sé tra i tifosi del Toronto Fc, dopo essere stato immortalato alla conclusione dell'ultima partita mentre salutava a bordo campo David Beckham e gli altri proprietari dell'avversario di turno, l'Inter Miami. Contro cui il Magnifico ha regalato il perfetto assist per la straordinaria magia di Bernardeschi: gesto tecnico che è passato in secondo piano, di fronte agli abbracci e ai saluti che hanno tolto la polvere ancora una volta sulla difficile convivenza, sempre più insanabile, con la propria tifoseria.

Nemmeno la giocata perfetta per il compagno di squadra che ha spaccato in due la partita contro l'Inter Miami di Messi: per Lorenzo Insigne l'onore delle cronache dei tifosi del Toronto è arrivata sulla scia della sua uscita dal campo, quando le telecamere lo hanno ripreso mentre salutava il quartier generale rosanero. C'erano David Beckham, poi i fratelli Mas, Jose e Jorge i miliardari investitori cubano-americani del club di cui ne hanno prelevato la proprietà, rendendola tra le più ricche della MLS. Un incontro cordiale, con un reciproco scambio di complimenti e nulla più ma che non è passato inosservato ai tifosi del Toronto.

Tanto poco inosservato che per molti è stato l'ennesimo pretesto per dare contro a Lorenzo Insigne, la cui presenza nel club è oramai compromessa da un rapporto logorato dal tempo e dalle dichiarazioni. Sotto le immagini e i video che immortalano il momento, infatti, non sono mancati i commenti acri di tantissimi tifosi che non hanno perso occasione per dare contro ad Insigne: "Per favore David, prendetevelo", "Se se lo prendono devono mettere mano al libretto degli assegni", "Ha guadagnato un sacco di soldi in questi due anni, sembra stia contrattando per guadagnarne altrettanti", "Sta chiedendo un'altra maglia di Messi".

Leggi anche Un tifoso si tatua il QR Code che rimanda al video del gol in finale di coppa: ma YouTube lo cancella

Perché il rapporto tra Insigne e i tifosi del Toronto è logorato da tempo

Insomma, a Lorenzo Insigne non si perdona la sua attuale situazione contrattuale ed economica da mille e una notte. Del quale il Toronto – e i suoi tifosi – vorrebbero liberarsene cercando una soluzione in ogni modo possibile. Mettendolo fuori rosa, cercando di trovare la quadra economica per una ricca buonuscita, insultandolo dagli spalti ad ogni occasione buona. Nel frattempo, però, l'ex Napoli sembra curarsi il giusto di quanto avviene a margine del suo contratto, che lo lega alla franchigia canadese, rifiutando anche le ultime offerte di mercato che lo volevano per un clamoroso rientro in Serie A.