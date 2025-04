video suggerito

Il saluto tra Ekitike e l'aquila dell'Eintracht non è andato come doveva: il video diventa virale Hugo Ekitike spaventato dall'aquila dell'Eintracht, mascotte del club. L'attaccante francese si avvicina per un attimo ma poi non riesce a resistere e scappa via.

A cura di Fabrizio Rinelli

Hugo Ekitike si è preso immediatamente la scena all'Eintracht Francoforte in questa stagione dopo essere stato ceduto dal PSG l'estate scorsa ai tedeschi. Attaccante francese classe 2002 e dai colpi sopraffini, in questo caso non ha fatto parlare di lui soltanto per i numeri straordinari totalizzati fino a questo momento (21 gol e 9 assist tra campionato, Europa League e coppa nazionale) ma per un episodio accaduto nella partita di casa dei tedeschi. Un siparietto molto simpatico che ha fatto sorridere i tanti tifosi presenti e coloro i quali hanno assistito a quel momento dalla tv.

Il video è diventato immediatamente virale e mostra Ekitike avvicinarsi all'aquila Attila, la mascotte del club. Il falconiere è al centro del campo e probabilmente a fine partita con il resto della squadra ancora presente sul rettangolo verde, Ekitike incuriosito si avvicina. Possibile non avesse mai osservato così da vicino il volatile che è fermo sul braccio dell'uomo. L'attaccante si avvicina, ma ha timore, pur essendo curioso di accarezzarlo. Un minimo movimento di Attila però spaventa completamente Ekitike che ha reagisce impaurito a ciò che aveva appena visto.

In realtà l'aquila si muove appena e a un certo punto si esibisce in un brevissimo battito d'ali. Tanto basta per far urlare e allontanare il giocatore francese. Il falconiere lo invoglia a riavvicinarsi per accarezzare quella bellissima aquila. L'attaccante però in questo caso non si fida e all'ultimo movimento minimo di Attila scappa definitivamente in direzione dei compagni di squadra appostati lì vicino e che stavano osservando la scena. Chiaro che tutti, compreso lo stesso giovane francese, siano poi scoppiati a ridere per quanto visto in quel momento.

I numeri favolosi di Ekitike con l'Eintracht Francoforte

Sicuramente i compagni di squadra e il pubblico dell'Eintracht hanno ammirato fino a questo momento il coraggio del giocatore soprattutto in campo – fortunatamente per loro -. Ekitike si è dimostrato un giocatore già molto affidabile che ha confermato e migliorato quanto di buono aveva fatto vedere nella passata stagione (con 4 gol e 6 assist in 6 mesi in prestito ndr) convincendo il club tedesco ad investire su di lui. I 16,5 milioni di euro spesi ora sono solo un lontano ricordo dato che al momento il giocatore vale già il triplo qualora qualcuno volesse acquistarlo.