Lecce-Verona finisce in rissa, D'Aversa rifila una testata a Henry in pieno volto: espulsi entrambi Brutto epilogo per Lecce-Verona match deciso dalla rete di Folorunsho ma che ha visto subito dopo il fischio finale una tensione altissima, sfociata nello scomposto gesto del tecnico dei salentini Roberto D'Aversa che ha colpito l'attaccante degli scaligeri Henry.

A cura di Alessio Pediglieri

Brutto epilogo del match di oggi domenica 10 marzo tra Lecce e Verona con i salentini che sono usciti sconfitti dal campo perdendo di misura per il gol decisivo di Folorunsho che ha determinato la partita dal sapore di scontro salvezza. Nervi tesissimi subito dopo il 90′ quando in campo succede di tutto prima del rientro negli spogliatoi. Tra cui un comportamento scomposto e violento del tecnico del tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa che si avvicina minacciosamente all'attaccante del Verona Henry, colpendolo alla fine con una testata in pieno volto.

Un episodio gravissimo che ha macchiato una gara che aveva in palio tantissimo con ina classifica difficile sia per i padroni di casa sia per i veneti. Alla fine, i tre punti sono andati nel sacco veronese che pur soffrendo ha perfettamente completato l'opera difendendo la rete di Folorunsho che ha fruttato un fondamentale passo in avanti in una lotta per la retrocessione sempre più complessa.

Purtroppo però, il finale ha visto scatenarsi disordini in campo, con capannelli di giocatori e dirigenti che hanno iniziato a discutere animatamente tra loro per i concitati minuti conclusivi del match. Subito dopo il triplice fischio, mentre il Verona festeggiava la vittoria le due squadre sono arrivate a venire in contatto dando vita a una piccola rissa in campo, con Henry particolarmente esagitato. E' a quel punto che il tecnico del Verona, D'Aversa, perde il controllo, si avvicina al capannello di giocatori dove c'è anche l'attaccante degli scaligeri e subito dopo lo colpisce con una testata. Al di là della reale violenza del colpo, che vede Henry forse anche esagerare nelle conseguenze crollando sul terreno di gioco, resta l'inqualificabile gesto del tecnico che poi viene portato via dai suoi collaboratori per lasciare il campo.

Dalle immagini del post partita si nota come l'allenatore del Lecce si avvicini all'attaccante, colpendolo con una testata in modo inequivocabile, il tutto sotto anche gli occhi degli assistenti di Chiffi che pochi istanti dopo ha estratto il cartellino rosso sia per il giocatore del Verona sia per il tecnico del Lecce che adesso rischia anche una squalifica esemplare dal giudice sportivo.