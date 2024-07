Joan Gonzalez del Lecce fermato da una patologia cardiaca: non ha ottenuto l’idoneità sportiva

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Joan Gonzalez non prenderà parte al ritiro del Lecce allenato da Luca Gotti. Il club salentino attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere dell'indisponibilità del centrocampista spagnolo classe 2002 per via di una patologia cardiaca riscontrata durante le visite mediche di rito che anticipano la stagione. Questa la nota della società: "L’U.S. Lecce comunica che, lo staff sanitario del club, nel corso delle rituali visite mediche precampionato, ha riscontrato nel calciatore Joan González una patologia cardiaca sopravvenuta le cui cause sono in corso di accertamento.

Per tale motivo la documentazione clinica dell’atleta è stata inviata e valutata presso il Centro di Cardiologia dello Sport dell’Università di Padova che ha confermato la prima diagnosi. Allo stato il giocatore non ha quindi conseguito l’idoneità sportiva e per il momento non potrà partecipare al ritiro precampionato. Il calciatore, con autorizzazione della Società, ha raggiunto Barcellona dove si sottoporrà agli ulteriori necessari accertamenti clinici. L’U.S. Lecce è accanto al suo calciatore per fornirgli ogni supporto idoneo per affrontare questo particolare momento".

Al momento dunque saranno necessari tutto gli accertamenti del caso per far luce su quanto accaduto. Joan Gonzalez è sicuramente un giocatore importante nel Lecce. Nella passata stagione il centrocampista spagnolo ha collezionato un goal e un assist in 29 presenze in Serie A. Un calciatore dunque molto presente nelle rotazioni di squadra. Gonzalez veste la maglia del Lecce dall'agosto 2021 quando fu tesserato con i giallorossi proveniente dal Barcellona. Lo spagnolo è infatti cresciuto proprio nell'importante settore giovanile dei catalani.

Gonzalez ha fatto il salto dalla Primavera del Lecce alla prima squadra

Dall'Under 19 del Lecce è poi stato aggregato stabilmente alla prima squadra ad agosto 2022 prendendo parte al ritiro dei salentini. Gonzalez era stato il primo ragazzo sotto la seconda gestione di Corvino al Lecce a compiere il salto dalla Primavera fino alla prima squadra. E infatti il giocatore era stato impiegato con regolarità sia da Baroni prima e poi da D’Aversa e Gotti nella passata stagione culminata con la seconda salvezza consecutiva dei salenti. Adesso tutto il club attende speranzoso il suo ritorno in campo appena sarà tutto più chiaro.