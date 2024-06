video suggerito

Tour de France 2024, dove vedere la 1ª tappa di oggi Firenze-Rimini: percorso e diretta TV Il Tour de France 2024 parte oggi sabato 29 giugno da Firenze. La prima delle 3 tappe interamente italiane che arriverà a Rimini dopo 206 chilometri tra gli Appennini e 7 gran premi della montagna. Una frazione che omaggerà un campionissimo, il nostro Gino Bartali. Diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD in TV, su RaiPlay per lo streaming gratis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Parte il Tour de France 2024 e lo fa dall'Italia: una Grande Depart storica perché in 111 anni è la prima volta che la Grande Boucle scatta dal nostro Paese. Lo fa da Firenze per la 1a tappa di oggi sabato 29 giugno che arriverà a Rimini, in una prima frazione che è un omaggio diretto a "ginettaccio" Bartali. Diretta in chiaro in TV e in streaming sulle reti e canali Rai.

A Firenze parte il Tour de France, una edizione che vede finalmente un parterre de roi al via con un quartetto di tutto rispetto per la vittoria finale: Pogacar, Vaingegaard, Roglic e Evenepoel sono i magnifici 4 che si potranno contendere fino a Nizza la maglia gialla. Sin da subito ci sarà battaglia anche perché la prima frazione è ondulata e lascia spazio a qualche sortita di giornata anche se non ci sono asperità evidenti con i migliori che potrebbero essere invogliati a stupire: 206 chilometri con ben 7 GPM.

Tappa: Firenze – Rimini

Tipologia: ondulata (appennini)

Orario partenza e arrivo: 12:00 – 17:35

Distanza e dislivello: 206km 3.800 metri

Diretta TV: Rai (Rai Sport HD, Rai 2), Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

Dove vedere il Tour de France in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe del Tour de France 2024, le più importanti e decisive anche integralmente, saranno trasmesse in chiaro per tutte e tre le settimane di gara sulla Rai, che ha siglato un accordo con gli organizzatori della Grande Boucle fino all'edizione del 2025. Un TV ci sarà il palleggiamento della diretta tra Rai2 e Rai Sport HD mentre per lo streaming gratis ci si potrà collegare a RaiPlay. Trasmissione delle 21 tappe anche su Eurosport, canale presente sulle piattaforme DAZN e Sky, a pagamento in TV e su Discovery+ per lo streaming dietro abbonamento.

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Firenze-Rimini

Da Firenze a Rimini ci saranno oltre 200 chilometri in cui si attraverseranno gli Appennini. Una traversata che offrirà ben 3.800 metri di dislivello positivo, tra il passo di Valico Tre Faggi, piuttosto ondulato, e alcune ripide salite per un totale di 7 Gran Premi della Montagna. L’ultimo dei quali nel cuore della Repubblica di San Marino, alle porte dell’arrivo. La prima Maglia Gialla potrebbe già essere sulle spalle di uno dei favoriti per la classifica generale.

Restando sulle salite di giornata, alcune saranno interessanti: si arriva ai 5,8 chilometri al 7,6% del Barbotto e ai 4,6 chilometri al 7,7% del San Leo, le due asperità più dure poste nella seconda metà della frazione.

I favoriti per la 1ª tappa Firenze-Rimini

Non c'è un vero e proprio favorito sugli altri, essendo la prima tappa ma si può pensare che il tracciato ondulato tra gli Appennini italiani permetterà a chi avrà voglia di stupire terreno fertile per farlo. Sia si tratti di qualche gregario di lusso o chi non sogna la maglia gialla di Nizza ma proverà a prendersela subito. Anche i migliori si controlleranno da subito: perdere secondi preziosi adesso vorrebbe significare rischiare di compromettere subito il Tour