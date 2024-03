Il Lecce ha scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero lampo di D’Aversa: al suo posto Luca Gotti Ad un passo l’arrivo di Luca Gotti come nuovo allenatore del Lecce: è lui il prescelto per prendere il posto di Roberto D’Aversa esonerato per motivi disciplinari dopo la testata rifilata a Henry nell’ultimo match di campionato contro il Verona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Il nuovo allenatore del Lecce sarà Luca Gotti. Non c'è ancora l'ufficialità ma non vi sono più dubbi riguardo al sostituto di Roberto D'Aversa esonerato per motivi disciplinari dopo la testata rifilata a Henry dopo il fischio finale del match di campionato perso contro il Verona che ha fatto sprofondare i salentini nelle zone pericolose della classifica. Esonero lampo così come lampo è stata la trattativa per l'ingaggio del nuovo tecnico.

Dopo aver sondato Leonardo Semplici, la scelta della dirigenza del club leccese è caduta su Luca Gotti che però deve ancora rescindere il contratto che lo lega allo Spezia (da cui era stato esonerato a febbraio 2023) fino al 31 giugno. Se i liguri non faranno ostruzionismo già martedì il 56enne ex Udinese arriverà a Lecce per definire gli i dettagli del contratto (che dovrebbe essere fino a giugno ma con un'opzione di rinnovo per un altro anno in caso di salvezza), sistemare le ultime pratiche burocratiche e dirigere il suo primo allenamento con la squadra (che lunedì si è allenata agli ordini del preparatore dei portieri Luigi Sassanelli e del preparatore atletico Giovanni De Luca).

Rescisso il contratto con lo Spezia dunque Luca Gotti potrà cominciare la sua nuova avventura sulla panchina del Lecce con l'obiettivo di portare la squadra, attualmente con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, alla salvezza in queste ultime 10 giornate della Serie A 2023-2024. Un'impresa non semplice dato che, dopo l'ottimo inizio di campionato, la squadra salentina ha inanellato una preoccupante striscia di risultati negativi (con sole due vittorie nelle ultime 23 giornate di campionato). Un'impresa per la quale bisognerà gettare le basi già dal prossimo fondamentale match in casa della Salernitana fanalino di coda nel quale di certo sulla panchina dei pugliesi non ci sarà Roberto D'Aversa e che, quasi certamente, segnerà il debutto di Luca Gotti come nuovo allenatore della formazione giallorossa.